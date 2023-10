Tak zaczynało Fame MMA. Zdradził, ile dostał za pierwszą walkę. Śmieszna kwota

FAME MMA to dziś najpotężniejsza freakowa federacja w Europie, która ma na koncie ponad 20 imprez. FAME chwali się, że sprzedaje po około 500 tysięcy subskrypcji PPV na galę, więc można szacować, że ich widownia to kilka milionów ludzi. Na freakowych galach nie walczą już tylko celebryci i znane osobistości z internetu, ale także aktorzy, muzycy i sportowcy. Dziś freakowe federacje - także Clout MMA czy Prime Show MMA - oferują swoim zawodnikom wielkie gaże. Największe gwiazdy zarabiają po kilkaset tysięcy złotych za walkę, a niektórzy nawet plotkują o gażach przekraczających milion złotych. Ale nie zawsze tak było. Wystarczy się cofnąć do premierowej gali z 2018 roku.

Pierwsza edycja FAME MMA odbyła się w Koszalinie, gdzie w walce wieczoru Michał "Boxdel" Baron pokonał już w pierwszej rundzie Jakuba "Guzika" Szymańskiego. Na tamtej gali walczył także Dawid Ambroziak, który pokonał niedawno zmarłego Dawida Ozdobę.

- Wiesz ile za pierwszą walkę dostałem? Pięć tysięcy złotych - zdradził "Ambro". Ale kilka gal później otrzymał zdecydowanie lepsze pieniądze.

Ambroziak później dodał, że już na czwartek gali, gdy mierzył się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, otrzymał 50 tysięcy złotych, czyli dziesięć razy tyle. Obecnie Ambroziak ma na koncie sześć walk, z czego wygrał cztery. Już 21 października jego rywalem na gali Prime Show MMA będzie Grzegorz "Hellboy" Głuszcz.

Na jakie teraz pieniądze może liczyć "Ambro"? - Tutaj nie ma szaleństwa, tutaj do dzisiaj nie ma szaleństwa, nie przepłacają - odpowiedział, cytowany przez mma.pl.

I tu warto otworzyć nawias, bo pięć tysięcy złotych to kwota, jaką często zarabiają zawodowcy, którzy nie mają jeszcze rozpoznawalnego nazwiska. Nic więc dziwnego, że obecnie nawet utytułowani zawodnicy szukają szczęścia w federacjach freakowych.

