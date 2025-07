- Ustalamy szczegóły dotyczące selekcjonera. Rozmawiamy od razu o każdym szczególe umowy. Sprawy sportowe i formalne prowadzone są równolegle. Po niedzieli poinformujemy, w jaki dzień odbędzie się konferencja prasowa - przekazał Sport.pl Cezary Kulesza. Jasno dał do zrozumienia, że dokonał już wyboru w sprawie nowego szkoleniowca reprezentacji Polski. Kto nim zostanie? Faworytów jest kilku, ale tym najpoważniejszym wydaje się być Jan Urban.

Zbigniew Boniek przemówił ws. selekcjonera. Wie, kto nim zostanie. Mocny apel do Cezarego Kuleszy

O tym, że to były trener Górnika Zabrze zostanie selekcjonerem Biało-Czerwonych, przekonany jest Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN kilkukrotnie zabierał głos w sprawie wyboru nowego szkoleniowca. A w piątkowy wieczór wprost wskazał na Urbana. "Fajna ta nasza piłka. Wszyscy wiemy, że Selekcjonerem będzie Jan Urban. I dobrze. To pierwszy ruch" - pisał na X Boniek.

Ale na tym nie zakończył. Miał konkretny apel do swojego następcy w PZPN-ie. "Teraz potrzeba oczyścić atmosferę wokół kadry. Potrzeba kilka personalnych cięć. Mam nadzieję, że Prezesowi nie zabraknie odwagi" - stwierdził wprost Boniek. O tym, czy Urban faktycznie zostanie selekcjonerem, przekonamy się w najbliższych dniach. Decyzję powinniśmy poznać do 18 lipca, a więc do rozpoczęcia rywalizacji w ekstraklasie. Tak przynajmniej twierdził Kulesza.

Cezary Kulesza stawi się w Poznaniu

Kto wie, może następca Michała Probierza pojawi się już na meczu o Superpuchar Polski, który odbędzie się w niedzielę 13 lipca w Poznaniu. - Warto bacznie się przyglądać, pewnie ktoś ciekawy na trybunach usiądzie - powiedział nieco wymijająco Kulesza. Kto wie, może nowy selekcjoner będzie chciał z bliska zobaczyć potencjał potencjalnych kadrowiczów. Sam prezes wybiera się na mecz przy Bułgarskiej, w którym Lech Poznań zmierzy się z Legią Warszawa.