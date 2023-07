Nowa gala Fame MMA. Gdzie oglądać Fame Friday Arena? Jak wygląda karta walk? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Fame Friday Arena to nowy projekt organizatorów słynnych gal Fame MMA. Podczas wydarzenia kibice będą mogli zobaczyć wiele znanych twarzy ze świata sportu, muzyki czy internetu. Poza stałymi gwiazdami freak fightów na gali nie zabraknie także debiutantów.

Fame Friday Arena. Piotr Świerczewski zawalczy z Daro Lwem

Gala Fame Friday Arena to nowe wydarzenie federacji FAME, które będzie miało miejsce cztery razy do roku. Jak przyznają organizatorzy, event ten będzie odbywał się w miastach, w których do tej pory nie było żadnych zawodów pod szyldem tej marki. "Teraz chcemy wpaść do Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Płocka, Bydgoszczy i wielu innych miast, by być jeszcze bliżej Was" - czytamy w komunikacie FAME.

Jedną z głośniejszych medialnie walk będzie na pewno starcie byłego reprezentanta Polski w piłkę nożną Piotra Świerczewskiego ze znanym freak fighterem Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem. Poza tym w klatce zobaczymy wiele rozpoznawalnych postaci internetu, takich jak Medusa, Nanami Chan czy Marcin Dubiel.

W karcie walk widnieje dużo nazwisk, które do tej pory mogliśmy oglądać w konkurencyjnej federacji High League. Organizacja ta musiała jednak zakończyć działalność po tym, gdy MSWiA zamroziło jej środki finansowe w związku z powiązaniami z czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem wspierającym Rosję w wojnie w Ukrainie. Takimi zawodnikami są na przykład Josef Bratan czy Kuba Nowaczkiewicz. Nie zabraknie także gwiazd muzyki. W Hali Stulecia we Wrocławiu zawalczą m.in. raperzy Filipek, Alberto czy Koro.

Fame MMA szykuje niespodziankę. Fame Friday Arena 2023. Gdzie i kiedy oglądać? Jak wygląda karta walk?

Gala Fame Friday Arena 2023 zaplanowana jest na piątek 21 lipca we Wrocławiu w Hali Stulecia i rozpocznie się o godzinie 19:30. Wydarzenie będzie można oglądać jedynie po zakupie PPV na stronie famemma.tv.

