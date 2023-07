Media: Podstawowy gracz odchodzi z Legii. Zarobią na nim miliony euro

Maik Nawrocki z racji młodego wieku i sporych umiejętności wydawał się jednym z głównych kandydatów do odejścia z Legii Warszawa. Lada moment transfer z nim w roli głównej może dojść do skutku. Wicemistrzowie Polski od początku letniego okna transferowego liczyli się z możliwością rozstania się z jednym z kluczowych graczy i - jak podaje portal tvpsport.pl - za Nawrockiego dostali już konkretne oferty.

Maik Nawrocki kończy przygodę z Legią. Klub przebiera w ofertach

Zdaniem dziennikarzy negocjacje w sprawie transferu wciąż trwają. Legia miała dostać trzy-cztery propozycje. Wiadomo, że jedną z opcji jest Galatasaray Stambuł, co potwierdziły tureckie media. Poza tym mówi się jeszcze o kierunku włoskim i niemieckim. "Maik Nawrocki jest coraz bliżej odejścia z Legii Warszawa. Temat transferu idzie do przodu, zainteresowanie jest duże. Kluczowe, że stołeczny klub zarobi dobre pieniądze i pracuje nad następcą" - poinformował na Twitterze dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki.

Szczególnie interesująca w przypadku Nawrockiego wydaje się opcja z Niemiec. 22-latek urodził się w Bremie, a karierę rozpoczynał w miejscowym Werderze, z którego Legia wykupiła go za 1,5 miliona euro. Dlatego też piłkarz doskonale zna tamtejsze realia.

Legia Warszawa zarobi spore pieniądze. Padnie rekord Ekstraklasy?

Wygląda też na to, że Legia może na Nawrockim zarobić naprawdę dobre pieniądze. Zdaniem Kamienieckiego, w grę wchodzi kwota 4-5 milionów euro. Tylko czterech obrońców z polskiej ekstraklasy zostało sprzedanych za zbliżoną lub wyższą kwotę - Jan Bednarek (odszedł z Lecha do Southampton za 6 mln), Kamil Piątkowski (z Rakowa do Salzburga za 5 mln), Marcelo (z Wisły Kraków do PSV Eindhoven za 3,8 mln) i Sebastian Walukiewicz (z Pogoni Szczecin do Cagliari za 3,5 mln).

Kontrakt Nawrockiego z Legią obowiązuje jeszcze dwa lata. Piłkarz dla stołecznej ekipy rozegrał w sumie 60 spotkań, strzelił pięć goli i miał cztery asysty. W sobotę wystąpił w wygranym przez Legię po rzutach karnych Superpucharze Polski z Rakowem Częstochowa. Młody stoper wykorzystał decydującą jedenastkę i zapewnił klubowi pierwsze w tym sezonie trofeum.