Nowy mistrz Wimbledonu zgarnął fortunę, ale nie mieszka jak król. Bije od niego skromność

Carlos Alcaraz został nowym mistrzem Wimbledonu po niepowtarzalnym pięciosetowym boju z Novakiem Djokoviciem. 20-latek, pokonując Serba 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4, stał się najmłodszym zawodnikiem od czasów Borisa Beckera w 1987 roku, który wygrał londyński turniej wielkoszlemowy jako nastolatek.

Drugi triumf Alcaraza w turnieju Wielkiego Szlema - pierwszy miał miejsce w US Open w zeszłym roku -to wielki sukces sportowy, ale również finansowy. W Londynie zarobił 2,35 miliona funtów. Mimo raptem 20 lat tenisista z kortu podniósł już blisko 20 milionów brytyjskiej waluty, a przecież jako światowa jedynka może liczyć na lukratywne kontrakty sponsorskie. Jest związany z wieloma markami, takimi jak: Nike, Babolat, BMW, Rolex, Louis Vuitton czy Calvin Klein.

Największym sukcesem Hiszpana jest fakt, że pozostaje on całkowicie normalny. Wciąż prowadzi go trener, z którym związał się w 2018 roku, gdy dopiero marzył o zawodowej karierze. Z boksu wspierali go mama i tata, którzy nie ingerują w działalność sztabu szkoleniowego, a często tak bywa w przypadku młodych tenisistów.

Na dodatek, jak informuje brytyjskie "The Sun", cała rodzina wciąż mieszka i żyje w tym samym mieszkaniu zlokalizowanym nad lokalem z kebabem w miejscowości El Palmar niedaleko Murcji w południowej Hiszpanii, gdzie 20 lat temu na świat przyszedł Carlos Alcaraz. Tenisista przebywa tam w okresie między turniejami. Wartość nieruchomości szacuje się na 170 tysięcy funtów.

"Ma umowy sponsorskie z takimi firmami jak Louis Vuitton i Calvin Klein, które go zabezpieczają, ale woli pozostać w lokum nad Turquesa Kebab&Pizza [to nazwa lokalu z kebabem, nad którym mieszka Alcaraz z rodzicami - red.]" - pisze "The Sun". W El Palmar rodzinnej miejscowości lidera rankingu mężczyzn, w zeszłym roku powstał gigantyczny mural o powierzchni 400 metrów kwadratowych na jego cześć.

20-latek jest związany ze swoimi rodzinnymi stronami, więc inwestycje w nowe nieruchomości planuje raptem 15 minut drogi od El Palmar. Według "The Sun" tenisista ma zamiar wybudować dwie wille - jedną dla rodziców i jego dwóch młodych braci, a drugą dla siebie.