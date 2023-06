Jest oficjalna decyzja ws. gali High League. Wydali oświadczenie

Ostatnia decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wywołała spore zamieszanie w środowisku freak fightowym. Rządowa instytucja podjęła decyzję o zamrożeniu środków finansowych federacji High League, uzasadniając ją powiązaniami z Ramzanem Kadyrowem, przywódcą Czeczenii. "Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiew i jego siostra Diana Edelbiewa" - czytamy w komunikacie MSWiA. To do rodziny Edelbiewów należy większość udziałów w High League.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda świat freaków od środka? "Niektórzy udają, niektórzy są idiotami"

High League wówczas wystosowało krótki komunikat w mediach społecznościowych. "Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Analizujemy ją wraz z naszym działem prawnym. Prosimy o cierpliwość" - poinformowała federacja na Twitterze. Taka decyzja ministerstwa sprawiła, że siódma edycja gali stanęła pod znakiem zapytania. Już wiemy, jakie będą kolejne działania federacji.

High League wydało oświadczenie. Liczy na szybki powrót. "Krzywdząca decyzja"

Federacja High League przekazała "Super Expressowi" oświadczenie, w którym informuje, że siódma odsłona gali, zaplanowana na 17 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie się nie odbędzie. Działalność federacji na razie jest zawieszona. "Decyzja MSWiA jest dla nas bardzo krzywdząca. Żadna osoba powiązana z HIGH League nie ma sobie nic do zarzucenia w odniesieniu do tej decyzji. Wyjaśnimy tę sprawę jak najszybciej i dalej będziemy Was cieszyć swoimi wydarzeniami" - czytamy w oświadczeniu.

Są też dobre informacje dla osób, które zakupiły bilety na High League 7, bo mimo zamrożonych środków otrzymają pełny zwrot kosztów. Potwierdziło się to, o czym informował nasz dziennikarz Kacper Sosnowski. Warto podkreślić, że federacja liczy na to, iż wkrótce będzie mogła organizować kolejne gale freak fightowe. Teraz High League ma 30 dni na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Federacja High League powstała w styczniu 2021 roku, a jej twarzą został raper Malik Montana. Do tej pory mogliśmy obejrzeć sześć gal, na których walczył m.in. Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski, Artur Szpilka czy Marcin Najman. W trakcie High League 7 miały się odbyć pojedynki z udziałem Jacka Murańskiego czy Alberto Simao.