Znany polski klub się odradza. Mogli wylądować na samym dnie

Sokół Ostróda w ostatnim sezonie zdołał utrzymać się w III lidze. Niedługo później przesłał do PZPN-u pismo, w którym wycofał się z rozgrywek, co nowo wybrany prezes Tomasz Harazim tłumaczył trudną sytuacją finansową oraz brakami kadrowymi. W nowym sezonie będzie występował w lidze okręgowej.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sokół Ostróda zagra w lidze okręgowej. "Zaczynamy od zebrania drużyny"

Problemy Sokoła nawarstwiły się wraz z rezygnacją poprzedniego zarządu. Już wtedy było jasne, że występy w kolejnym sezonie III ligi doprowadzą do bankructwa. Harazim podjął się misji ratunkowej, w innym wypadku mogłoby skończyć dużo gorzej. - Istniała obawa, że [...] klub zostanie oddany do zarządzania komisarycznego, co byłoby jeszcze większą klęską dla tej drużyny. Gdyby „komisarz" przyszedł do Sokoła, mogłoby skończyć się na B-klasie (najniższy poziom rozgrywkowy w województwie warmińsko-mazurskim - red.) - zdradził w rozmowie z portalem Weszło.

Napoli gotowe na odejście Zielińskiego. Znaleźli następcę Polaka

W Ostródzie muszą zacząć od postaw, ale mają nadzieję, że występy w klasie okręgowej pozwolą się odbudować. - Zaczynamy od zebrania drużyny. Wszystkim piłkarzom z końcem czerwca skończyły się kontrakty. Nie mieliśmy rezerw, więc nie mogliśmy uzupełnić pierwszej drużyny chłopakami z poziomu A-klasowego. Chcemy bazować na wychowankach i zawodnikach, którzy wychowali się w Sokole - powiedział Harazim, który cały proces określa jako "karkołomne zadanie".

Sokół Ostróda chce pozbierać się po spadku. Prezes wskazał priorytet

Sokół może liczyć na wsparcie miasta oraz sponsorów, którzy pozostali z nim po degradacji, ale jego sytuacja finansowa i tak jest trudna. Prezes podkreślił, że działacze pracują charytatywnie. - Jeśli chodzi o pieniądze to jedyne, jakie mogą wędrować, to z naszych kieszeni do budżetu klubu. Nie pobieramy wynagrodzenia i dalej tak będzie. Robimy to z pasji, bo nie patrzymy tylko na siebie, ale również nasze dzieci, które za kilka lat będą potrzebowały środowiska do rozwoju, tożsamości - wyjaśnił. Dodał, że jest wielu piłkarzy, którzy chcą włączyć się w odbudowę klubu.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Robert Lewandowski zachwycił kibiców. To zdjęcie jest hitem. "Wow"

Celem sportowym nowych władz na czteroletnią kadencję jest powrót do IV ligi. - W niej chcemy oprzeć zespół o wychowankach, którzy przy dobrej grze będą zasilać budżet klubu. Celem priorytetowym jest stworzenie akademii z prawdziwego zdarzenia. A później? Czas pokaże - zakończył Harazim.