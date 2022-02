Prime Show MMA wielkim niewypałem? Wymowne zdjęcie z Atlas Areny

O godzinie 20:00 rozpoczęła się pierwsza gala organizacji Prime Show MMA. Za nowy twór na polskiej scenie MMA odpowiada Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Do niedawna największa gwiazda Fame MMA teraz rusza z własnym projektem.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka chce walczyć w MMA. Promotor: To będzie zabawa a nie sport

Prime Show MMA niewypałem? Trybuny świecą pustkami

Już na start "Don Kasjo" przygotował dla fanów starć internetowych celebrytów wiele atrakcji. W walce wieczoru zmierzą się "Lord Kruszwil" i "Kamerzysta". Sam Życiński zmierzy się natomiast z Mateuszem Murańskim. Rękawice skrzyżują także m.in. Jaś Kapela i Ziemowit Piast Kossakowski. Starcie to reklamowane jest jako pierwsze na świecie starcie na pięści lewicy z prawicą.

Dwóch na jednego nie dali rady. Padali jak muchy, zwijali się z bólu. "Nie wiedzieli, na co się pisali"

Galę można obejrzeć na żywo w łódzkiej Atlas Arenie bądź w internecie, za pomocą systemu PPV. Pierwsza gala Prime Show MMA miała być wielkim wydarzeniem, jednak jak można zobaczyć na obrazkach z transmisji, hala świeci pustkami.

Atlas Arena może pomieścić blisko 14 tysięcy osób. Prime Show MMA nie przyciągnęła jednak tłumów na trybuny. Trudno oszacować, ilu fanów zjawiło się na trybunach. Widać jednak gołym okiem, że frekwencja jest bardzo niska.

Organizatorzy gali jednak prawdopodobnie nie będą mieli powodów do narzekania. W przypadku tego typu imprez największy dochód przynoszą zawsze wpływy z transmisji internetowej, sprzedawanej w systemie PPV. Przypomnijmy, że cena za dostęp do transmisji z gali Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego to 29,99 zł.

Zawodnik po walce od razu na noszach trafił do szpitala. Krwawa jatka na Prime MMA [WIDEO]