Premierowa gala Prime Show MMA. Gdzie i kiedy oglądać? [STREAM]

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński łącznie stoczył sześć pojedynków w federacji FAME MMA. W dwóch walkach bokserskich miał do czynienia z uznanymi zawodnikami MMA (przegrał z Normanem Parkiem, ale pokonał Marcina Wrzoska). Teraz "Don Kasjo" postanowił stworzyć własną freakową federację pod nazwą Prime MMA, a na pierwszej edycji zmierzy się w formule bokserskiej z Mateuszem Murańskim.

Prime MMA. Starcie lewicy z prawicą, skandal na konferencji

Jednym z najciekawiej zapowiadających się pojedynków na pierwszej edycji gali Prime MMA jest to pomiędzy Ziemowitem Piastem Kossakowskim a Jasiem Kapelą. Kapela ma 38 lat i jest lewicowym aktywistą, który ma na swoim koncie kilka książek oraz tomików poezji. Kossakowski z kolei w przeszłości startował z listy PiS-u w wyborach samorządowych i ma za sobą współpracę z TVP Info. Obaj zawodnicy zapowiadają, że to będzie pierwsza walka polityczna - lewicy i prawicy - w Europie, a być może nawet na świecie.

W walce wieczoru dojdzie do starcia pomiędzy Markiem "Lordem Kruszwilem" Kruszelem a Łukaszem "Kamerzystą" Wawrzyniakiem. Podczas ostatniej konferencji Wawrzyniak wdał się w ostrą wymianę zdań z Ziemowitem Piastem Kossakowskim. W pewnym momencie będący pod wpływem alkoholu "Kamerzysta" rzucił w oponenta kieliszkiem, ale trafił w dziewczynkę, która znajdowała się na widowni. Interweniować finalnie musiała ochrona, a konferencja zakończyła się wielkim skandalem.

Prime MMA. Karta walk

Lord Kruszwil - Kamerzysta [Main Event],

Ziemowit Kossakowski - Kamerzysta [Extra Fight],

Don Kasjo - Mateusz Murański,

Jaś Kapela - Ziemowit Piast Kossakowski,

Dawid "Ambro" Ambroziak - Adrian Cios,

Adrian "Medusa" Salamon - Dawid Narożny,

Michał "Sobota" Sobolewski - Adrian Pushbarber Salwa,

Alan Kwieciński - Rafał Pazik oraz Jakub Lasik [2 vs 1 w K1],

Julia "QueenOfTheBlack" Pelc - Ola Okrzesik,

Paweł Tyburski - Łukasz Lupa,

Adam Soroko - Damian "Stifler" Zduńczyk,

Sebastian "Ztrolowany" Nowak - Jakub "HeCmAn" Rygiel,

Wiola Kotelecka - Oliwia Sadkowska,

Paweł Całkowski - Sergiusz Zając.

Prime MMA. Gdzie i kiedy oglądać?

Pierwsza gala Prime Show MMA rozpocznie się w sobotę 19 lutego o godzinie 20:00. Transmisję będzie można obejrzeć na trybunach łódzkiej Atlas Areny lub w systemie PPV za pośrednictwem portalu primemma.tv. Dostęp do gali istnieje w dwóch wariantach. Najtańsza opcja "Basic" za 29,99 zł oferuje transmisję w jakości 720 pikseli i dostęp do zapisu gali przez 24 godziny po jej zakończeniu. Wersja "Premium", której cena zaczyna się od 34,99 zł, gwarantuje jakość transmisji w 1080 pikseli i dostęp do zapisu przez 7 dni po zakończeniu gali.