Czystki w klubie Ekstraklasy. Czterech piłkarzy wylatuje

Miniony sezon 2024/2025 Zagłębie Lubin zakończyło na 15. miejscu z dorobkiem 36 punktów. Na kilka kolejek przed końcem klub musiał walczyć o utrzymanie, ale ostatecznie wyprzedził 16. Stal Mielec o pięć punktów i spokojnie może planować kolejny sezon w piłkarskiej elicie w Polsce.

Czterech piłkarzy opuściło Zagłębie Lubin

We wtorkowe popołudnie Zagłębie Lubin poinformowało, że z klubu odchodzi czterech zawodników. "Wygasające 30 czerwca umowy obrońcy Jarosława Jacha i napastnika Rafała Adamskiego nie zostaną przedłużone, natomiast Daniel Mikołajewski i Marcin Listkowski wrócą do swoich klubów, w związku z zakończonym okresem wypożyczenia" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Panowie, dziękujemy za grę w koszulce Zagłębia Lubin oraz reprezentowanie barw naszego Klubu. Życzymy powodzenia w dalszej karierze!" - dodano.

Jarosław Jach grał w Zagłębie Lubin od lipca 2022 roku. Rozegrał dla klubu 117 spotkań, w których zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę. Rafał Adamski w klubie był od czerwca 2022 roku i zdobył dwie bramki oraz zanotował asystę w 29 spotkaniach. Daniel Mikołajewski w tym sezonie wystąpił w 12 meczach i wraca do Parmy, a Marcin Listkowski zanotował sześć spotkań i wraca do Jagiellonii Białystok.

To na razie pierwsze cztery odejścia z Zagłębia Lubin po sezonie 2024/2025. Do klubu lada dzień wrócą Szymon Karasiński z wypożyczenia do Ruchu Chorzów i Luis Mata, który był wypożyczony do Kairatu Almaty.