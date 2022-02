Prime Show MMA. Karta walk, kiedy i gdzie oglądać galę? Jak wykupić PPV (TRANSMISJA)

Prime Show MMA, organizacja stworzona przez Kasjusza Życińskiego, dziś zadebiutuje na polskiej scenie freak fightów. Życiński do niedawna był jedną z największych gwiazd Fame MMA, jednak poróżnił się z jej włodarzami i postanowił założyć własną federację. W sobotę będzie nie tylko przyglądał się poczynaniom innych, ale i sam wejdzie do oktagonu.

"Don Kasjo" zmierzy się w walce na zasadach bokserskich z Mateuszem Murańskim. Będzie to tylko jedna z wielu atrakcji tego wieczoru. Obejrzeć będzie można także występ Jasia Kapeli, lewicowego aktywisty, który zyskał rozgłos po udziale w programie "Hejt Park" na Kanale Sportowym. Zmierzy się on z Ziemowitem Piastem Kossakowskim, związanym niegdyś z PiS-em oraz TVP Info. Starcie to zapowiadane jest jako pierwsza walka polityczna lewicy i prawicy na świecie.

W walce wieczoru zmierzą się natomiast "Lord Kruszwil" i Łukasz "Kamerzysta" Wawrzyniak. Ten drugi zasłynął kilka dni temu ze skandalicznego zachowania podczas konferencji prasowej Prime Show MMA. Po ostrej wymianie zdań z Ziemowitem Piastem Kossakowskim rzucił w niego kieliszkiem. Nie trafił jednak w niego, a dziewczynkę, która znajdowała się w sali. Interweniowała ochrona, a spotkanie medialne zakończyło się skandalem.

Poniżej prezentujemy pełną kartę walk Prime Show MMA:

Lord Kruszwil - Kamerzysta [Main Event],

Ziemowit Kossakowski - Kamerzysta [Extra Fight],

Don Kasjo - Mateusz Murański,

Jaś Kapela - Ziemowit Piast Kossakowski,

Dawid "Ambro" Ambroziak - Adrian Cios,

Adrian "Medusa" Salamon - Dawid Narożny,

Michał "Sobota" Sobolewski - Adrian Pushbarber Salwa,

Alan Kwieciński - Rafał Pazik oraz Jakub Lasik [2 vs 1 w K1],

Julia "QueenOfTheBlack" Pelc - Ola Okrzesik,

Paweł Tyburski - Łukasz Lupa,

Adam Soroko - Damian "Stifler" Zduńczyk,

Sebastian "Ztrolowany" Nowak - Jakub "HeCmAn" Rygiel,

Wiola Kotelecka - Oliwia Sadkowska,

Paweł Całkowski - Sergiusz Zając.

Gdzie oglądać Prime Show MMA? Transmisja online, stream

Początek gali Prime Show MMA dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisja tradycyjnie będzie dostępna w systemie PPV. Dostęp można wykupić na stronie primemma.tv. Do wyboru mamy dwa pakiety cenowe. Wariant BASIC kosztuje 29,99 zł. Wówczas mamy gwarantowaną transmisję w jakości 720p do 24h po zakończeniu gali. Wersja PREMIUM kosztuje natomiast 34,99 zł. W tym wariancie można liczyć na transmisję w 1080p oraz dostęp do zapisu gali przez 7 dni po jej zakończeniu.

