To już oficjalne. Barcelona ma kolejny problem. "Powodzenia w przyszłości"

FC Barcelona jeszcze w trakcie trwania sezonu robiła porządki i wietrzenie szatni. Klub na początku skupił się na przedłużeniu kontraktów z kluczowymi zawodnikami, takimi jak Pedri, Gavi, Raphinha, czy nawet Wojciech Szczęsny, który - zdaniem mediów - ma pozostać w klubie. "Polski bramkarz nie wróci na emeryturę w najbliższym czasie. Wkrótce ma podpisać dwuletnią umowę z Barceloną" - przekazał serwis Goal.pl.

Niechciany zawodnik wraca do Barcelony. To oficjalne

Przed startem nowego sezonu oprócz wzmocnień Barcelona będzie musiała pozbyć się niepotrzebnych piłkarzy. Jednym z nich jest Inaki Pena, który zastąpił kontuzjowanego Ter Stegena, ale później Hansi Flick postawił na Wojciecha Szczęsnego. Do klubu wrócą też niepotrzebni piłkarze, którzy miniony sezon spędzili na wypożyczeniu. Jednym z nich jest Oriol Romeu, który grał w Gironie. Jednak klub nie zdecydował się na wykupienie go.

"Oriol Romeu, Bryan Gil, Arnaut Danjuma i Arthur Melo wracają do swoich macierzystych klubów. Klub pragnie wyrazić im swoją wdzięczność i życzyć powodzenia w przyszłości" - czytamy.

Do klubu najprawdopodobniej wrócą także inni

32-latek raczej nie ma przyszłości w FC Barcelonie. "Na razie jest znowu piłkarzem Barcy" - pisze w serwisie x profil BarcaTimes. Na jego pozycji gra Frenkie de Jong, a ponadto do zdrowia wrócą już Marc Bernal i Marc Casado, którzy kapitalnie odnaleźli się w układance Hansiego Flicka. Klub ma zatem problem, co zrobić z niechcianym piłkarzem.

Barcelona pewnie postanowi go sprzedać, by odzyskać, choć część zainwestowanych środków. Przypomnijmy, że w 2023 roku Barca odkupiła go od Girony za 3,4 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, a Transfermarkt wycenia go na 1,8 mln euro.

Do klubu najprawdopodobniej wrócą także 21-letni Alex Valle (wypożyczenie do Como) i Clement Lenglet, który ostatni sezon spędził w Atletico Madryt. Na razie nie ma informacji, by Diego Simeone chciał tego piłkarza na stałe w swoim składzie. Valle natomiast ma spore szanse, by na stałe dołączyć do Como.