Ostateczna decyzja FAME MMA ws. Marcina Najmana. "NA PEWNO"

Marcin Najman został zdyskwalifikowany, gdy zapomniał, że pojedynek miał odbyć się na zasadach walki bokserskiej. Najpierw rzucił się na przeciwnika i obalił go na ziemię. Sędzia zatrzymał zawodników i przerwał pojedynek, upomniał Najmana. Gdy wznowiono walkę były bokser kopnął "Don Kasjo", a sędzia ostatecznie zakończył pojedynek. Wybuchła awantura, Najman i Życiński wyzywali się, aż ten pierwszy zszedł do szatni.

Władze federacji FAME MMA reagowały na sytuację na gali tuż po jej zakończeniu. - Przepraszamy za zaistniałą sytuację Kasjusza, ale też naszych widzów. Doszło do czegoś, do czego nigdy nie powinno dojść. Najman poniesie tego konsekwencje - powiedział po zakończeniu pojedynku Najmana z "Don Kasjo" Krzysztof Rozpara, jeden z właścicieli organizacji.

Później pojawiło się jeszcze jedno oświadczenie, w którym organizatorzy wskazują, że to ostatnia walka Marcina Najmana dla FAME. - Można było się pożegnać z oktagonem inaczej, ale Marcin Najman postanowił zrobić to w najgorszym stylu, jaki można sobie wyobrazić! Nie dajcie się przekonać, że Pana Najmana poniosły nerwy. Pięściarz nie sprowadza do parteru w walce bokserskiej jeżeli nie ma tego w planach. Tu nie zadziałał żaden „instynkt". To była zwykła ucieczka od walki - czytamy w komunikacie organizatorów.

- Tak jak Marcin Najman zapowiadał, to była jego ostatnia walka w FAME MMA. NA PEWNO! Dodatkowo wobec niego jak i jego trenera, który zaatakował Kasjusza, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Niedługo wydamy stosowne oświadczenie. Przepraszamy Was i przepraszamy Kasjusza, za to co się przed chwilą wydarzyło w klatce - dodają organizatorzy FAME MMA.

Najman walką z "Don Kasjo" na FAME MMA 8 miał zakończyć karierę. Po swojej dyskwalifikacji "El Testosteron" nie udzielił wywiadu, ale potem wrzucił wpis na Twitterze i Facebooku, który następnie... skasował. - Potraktowałem go, jak on moją rodzinę - napisał.

