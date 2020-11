Marcin Najman zabrał głos po dyskwalifikacji! Wytłumaczył, dlaczego to zrobił

Marcin Najman chyba zapomniał, że pojedynek miał odbyć się na zasadach walki bokserskiej w małych rękawicach. Najpierw rzucił się na rywala i rzucił go na ziemię. Sędzia przerwał pojedynek, upomniał Najmana, ale chwilę potem były bokser kopnął "Don Kasjo", a pojedynek został ostatecznie przerwany. Najman został zdyskwalifikowany, wybuchła awantura. Obaj zawodnicy obrzucali się wyzwiskami, aż Najman zszedł do szatni i nie udzielił wywiadu w przeciwieństwie do swojego rywala, co można przeczytać tutaj >>

Skandaliczne zachowanie Marcina Najmana na Fame MMA! Został zdyskwalifikowany!

Marcin Najman: Potraktowałem go tak, jak on moją Rodzinę

Marcin Najman został przez ochronę odprowadzony z klatki i nie miał możliwości, by zabrać głos po pojedynku. Zrobił to za pośrednictwem Twittera oraz Facebooka. - Potraktowałem go tak, jak on moją Rodzinę - napisał Najman. Po jakimś czasie skasował te wpisy.

W ten sposób odniósł się do słów "Don Kasjo" sprzed walki. Kasjusz "Don Kasjo" Życiński sugerował przed walką, że Marcin Najman wdał się w romans z Moniką Godlewską, czyli jedną z uczestniczek Fame MMA. "El Testosteron" bardzo mocno zareagował na te słowa swojego rywala. - Ta świnia twierdzi, że w noc po gali działy się niestworzone historie między mną a Moniką. Wyrządza krzywdę mnie, mojej rodzinie i samej Monice. Zapłaci za to - mówi Najman, zapowiadając pozew "opiewający na sporą kwotę". - Myślimy nawet o 100 tysiącach zł. Jestem przekonany, że te pieniądze zostaną mi zasądzone na 100 proc. - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" i dodał, że pieniądze przekaże na rehabilitację Marka Piotrowskiego i Tomasza Golloba.

"Don Kasjo" w bardzo wulgarnych słowach podsumował Marcina Najmana

Władze Fame MMA przeprosiły "Don Kasjo" i widzów za zachowanie Marcina Najmana

Natychmiast oficjalne stanowisko wydał Krzysztof Rozpara, włodarz federacji Fame MMA. - Przepraszamy za zaistniałą sytuację Kasjusza, ale też naszych widzów. Doszło do czegoś, do czego nigdy nie powinno dojść. Najman poniesie tego konsekwencje - powiedział, wchodząc do klatki po zakończeniu pojedynku i zapowiadając osobną rozmowę z Najmanem.