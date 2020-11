"Don Kasjo" w bardzo wulgarnych słowach podsumował Marcina Najmana

Marcin Najman zapomniał, że pojedynek na Fame MMA miał odbyć się na zasadach walki bokserskiej i najpierw rzucił się na rywala i rzucił go na ziemię. Sędzia przerwał pojedynek, upomniał Najmana. Chwilę potem były bokser kopnął "Don Kasjo", a pojedynek został ostatecznie przerwany i Najman został zdyskwalifikowany, a potem wybuchła awantura. Obaj zawodnicy obrzucali się wyzwiskami, aż Najman zszedł do szatni.

REKLAMA

Skandaliczne zachowanie Marcina Najmana na Fame MMA! Został zdyskwalifikowany!

Zobacz wideo Dramat Lukasa Hradecky'ego. Takie gole to rzadkość. Prawdziwe kuriozum [ELEVEN SPORTS]

Najman nie udzielił wywiadu po walce, w przeciwieństwie do "Don Kasjo", który chętnie wyraził swoje zdanie na temat rywala. - Czy można zrozumieć jakiekolwiek zachowanie Najmana? Bronienie Jasnej Góry? Ja sobie wbiłem szpileczkę w niego, a on się zachował, jakby mu poważną krzywdę zrobił - powiedział w rozmowie po zakończeniu walki.

"Za to, co odpier****ł, to niech idzie Jasnej Góry bronić"

- Ma córkę, żonę w domu, siostrę, a wychodzi przeciwko kobietom. Dla mnie kobiety powinny mieć prawo do decydowaniu o własnym ciele i swoim płodzie, a nie, że jakiś śmieć z Jasnej Góry będzie im mówił, co mają robić. Je*** tę pisowską ku*** - dodał "Don Kasjo".

Władze Fame MMA wydały oświadczenie ws. Marcina Najmana. "Doszło do czegoś, do czego nie powinno dojść"

Kasjusz Życiński opowiedział także o swoich wrażeniach z walki. - Nie poczułem nawet żadnego jego ciosu w parterze. Wiedziałem, że go i tak roz****ę. Byłem z moim trenerem, z którym odnosiłem sukcesy w boksie olimpijskim. Nie szanuję zasad Najmana i jego zachowania, i tego, jak traktuje kobiety. Wróciłem do rodzimego klubu, gdzie wszystko zdobywałem, to na sportowo chciałem go roz******. Ale za to, co odpier*****, to niech idzie Jasnej Góry bronić. Taki z niego bohater, że nawet w parterze by wpier**l dostał - zakończył "Don Kasjo".