Marcin Najman żąda ogromnych pieniędzy. "Ta świnia zapłaci za to"

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński sugerował, że Marcin Najman wdał się w romans z Moniką Godlewską, czyli jedną z uczestniczek Fame MMA. "El Testosteron" bardzo mocno zareagował na te słowa swojego rywala. - Ta świnia twierdzi, że w noc po gali działy się niestworzone historie między mną a Moniką. Wyrządza krzywdę mnie, mojej rodzinie i samej Monice. Zapłaci za to - mówi Najman, zapowiadając pozew "opiewający na sporą kwotę". - Myślimy nawet o 100 tysiącach zł. Jestem przekonany, że te pieniądze zostaną mi zasądzone na 100 proc. - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" i dodał, że pieniądze przekaże na rehabiliatację Marka Piotrowskiego i Tomasza Golloba.

"Niech Najman nie gada głupot"

"Don Kasjo" również na łamach "SE" odpowiedział na słowa Najmana. - Jestem gotowy. Możemy się sądzić, tylko niech nie gada głupot. Wyzywa ludzi od gejów... Innych sportowców i to wielkich. Wyzywa też zawodników MMA od frajerów, a sam jest frajerem, bo sam się przyznał, że idzie to zgłosić. Ja jestem gotowy, ale widać, że chyba trafiłem w punkt skoro go to tak boli. Jest zwykłym frajerem - stwierdził jego rywal podczas Fame MMA 8.

Do sprawy odniosła się również Godlewska. - Nie skomentuję tego nawet. Bardzo lubię i cenię sobie Marcina. A tym obrzydliwym pajacem zajmie się nasz prawnik - napisała na swoim InstaStories.