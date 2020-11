Władze Fame MMA wydały oświadczenie ws. Marcina Najmana. "Poniesie konsekwencje"

Marcin Najman zapomniał, że pojedynek miał odbyć się na zasadach walki bokserskiej. Najpierw rzucił się na rywala i rzucił go na ziemię. Sędzia przerwał pojedynek, upomniał Najmana. Chwilę potem były bokser kopnął "Don Kasjo", a pojedynek został ostatecznie przerwany. Najman został zdyskwalifikowany, a potem wybuchła awantura. Obaj zawodnicy obrzucali się wyzwiskami, aż Najman zszedł do szatni.

REKLAMA

Zobacz wideo Dramat Lukasa Hradecky'ego. Takie gole to rzadkość. Prawdziwe kuriozum [ELEVEN SPORTS]

Władze Fame MMA przeprosiły "Don Kasjo" i widzów za zachowanie Marcina Najmana

Natychmiast oficjalne stanowisko wydał Krzysztof Rozpara, włodarz federacji Fame MMA. - Przepraszamy za zaistniałą sytuację Kasjusza, ale też naszych widzów. Doszło do czegoś, do czego nigdy nie powinno dojść. Najman poniesie tego konsekwencje - powiedział, wchodząc do klatki po zakończeniu pojedynku i zapowiadając osobną rozmowę z Najmanem.

- Gość z Fame MMA przeprasza za wybryk Najmana. Akurat to jest śmieszne. Federacja, która namawia zawodników, żeby robili awantury na konferencjach, przeprasza za to, że zawodnik zrobił awanturę w oktagonie. Chyba nie wiedzą jeszcze, jaką im Najman przysługę wyświadczył - krytykuje zachowanie Rozpary Marcin Piechota, analityk sportów walki.