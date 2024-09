Ukradli mu cztery medale olimpijskie. Zrozpaczony sportowiec błaga o pomoc

Drew Ginn to czterokrotny medalista olimpijski w wioślarstwie i jeden z najbardziej utytułowanych sportowców w historii Australii. Ginn zdobywał złote medale w dwójce bez sternika na igrzyskach w Atenach i Pekinie oraz złoto i srebro w czwórce bez sternika w Atlancie i Londynie.

W nocy z 6 na 7 września cztery medale Ginna zostały skradzione. 49-letni sportowiec zostawił je w swoim samochodzie, ukryte w skarpetce, na parkingu w Melbourne. Następnego dnia miał przemawiać w jednej ze szkół, opowiadając o swojej karierze.

Oprócz medali Ginnowi skradziono skafander do nurkowania, kamerę oraz słuchawki. Zdaniem policji do kradzieży doszło między 21:00 a 5 rano. Chociaż sprawca został już zatrzymany, to skradzionych rzeczy nie odzyskano.

47-letni mężczyzna został oskarżony o kradzież pojazdu mechanicznego, uzyskanie korzyści majątkowej i finansowej poprzez oszustwo oraz handel kradzionymi towarami. Sprawca został tymczasowo aresztowany i nie przekazał, co zrobił ze skradzionymi rzeczami.

Medalista olimpijski okradziony

- To są bardzo wartościowe dla mnie rzeczy. Proszę o pomoc - mówił załamany Ginn w australijskiej stacji telewizyjnej ABC. "Mogły znaleźć się na czarnym rynku, ale wierzę w ludzką wrażliwość. Wiem, że w przeszłości w podobnych sytuacjach medale były zwracane. Mam nadzieję, że tak będzie też i tym razem" - dodał w specjalnym poście w mediach społecznościowych.

W poszukiwanie zaangażowana wciąż jest australijska policja. "Każdy, kto posiada informacje, które mogłyby pomóc w zlokalizowaniu skradzionych medali, proszony jest o kontakt telefoniczny lub pod adresem internetowym" - czytamy w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Ginn to nie tylko medalista olimpijski, ale też aż ośmiokrotny medalista mistrzostw świata. W 1998 r., 1999 r., 2003 r., 2006 r. oraz 2007 r. zdobywał tytuły mistrza świata. Pierwszy z nich wywalczył we wioślarskiej czwórce bez sternika, pozostałe w dwójce bez sternika.

Na mistrzostwach świata Ginn zdobywał też srebro w Kolonii (1998 r.) oraz brązowe medale w Lac d'Aiguebelette (1997 r.) i Bled (2011 r.).