Mają wymarzony awans! "Przeklęty" klub wraca na najwyższy poziom

Siedem lat trwała gehenna Hamburgera SV w 2. Bundeslidze. W końcu jednak nadszedł czas na przerwanie tej czarnej serii. Dzisiaj Hamburger mógł wrócić do Bundesligi. Potrzebował jedynie zwycięstwa w meczu z przedostatnim w tabeli SSV Ulm 1846. I to udało się odnieść. I to w jakim stylu! Klub z Hamburga nie dał szans swoim przeciwnikom i wygrał dzisiejszy mecz aż 6:1. Kibice w końcu mogą świętować!

