Ależ im nastrzelał! Lewandowski pokazał Realowi, co znaczy świetny napastnik

Czy Robert Lewandowski wystąpi w niedzielnym El Clasico? To pytanie coraz częściej zadają sobie kibice FC Barcelony. Co prawda Polak wrócił po kontuzji i wszedł na murawę we wtorkowym meczu z Interem Mediolan (3:4), ale jego forma wciąż budzi wiele wątpliwości. W końcu głos w tej sprawie zabrał Hansi Flick. - Nie sądzę, żeby Lewandowski i Alejandro Balde zaczęli El Clasico od początku. Robert dopiero wrócił po kontuzji, a Ferran Torres spisuje się bardzo dobrze. Mogą wejść po przerwie - wyjaśnił niemiecki szkoleniowiec podczas konferencji prasowej.

Tak Lewandowski grał w El Clasico. Jest co poprawiać

Gdyby Lewandowski rzeczywiście pojawił się na murawie (niekoniecznie od pierwszej minuty), byłby to jego jubileuszowy 10. występ w oficjalnym El Clasico. Do tej pory w barwach FC Barcelony mierzył się z Realem Madryt w 9 meczach o stawkę - pięciokrotnie w LaLiga, raz w Pucharze Króla i trzy razy w Superpucharze Hiszpanii. Jak wypadł w tamtych spotkaniach?

Do tej pory bilans Polaka nie jest do końca korzystny. Z nim w składzie FC Barcelona cztery razy wygrała i pięć razy przegrała. Ani razu nie padł remis. Lewandowskiemu w El Clasico najlepiej wiodło się w rozgrywkach Superpucharu Hiszpanii. Odniósł w nich dwa zwycięstwa i strzelił trzy gole. Najgorzej zaś wypada w Pucharze Króla - zagrał tylko raz, nie zdobył ani jednej bramki i poniósł porażkę. Tym razem będziemy mieli jednak do czynienia ze starciem w LaLiga, gdzie jak dotąd zwyciężał dwa razy i trzy razy przegrał. Na koncie ma zaś dwa trafienia - oba z poprzedniego ligowego starcia z października ubiegłego roku, gdy FC Barcelona wygrała 4:0.

Lewandowski przeciwko Realowi zagrał także w trzech meczach towarzyskich przy okazji przedsezonowych przygotowań w USA. Po raz pierwszy w El Clasico wystąpił więc w lipcu 2022 r. w Paradise. FC Barcelona zwyciężyła wtedy 1:0 po golu Raphinhi, a Polak miał na plecach numer "12". Rok i dwa lata później Lewandowski znów kończył te mecze bez strzelonego gola, ale jego zespół wygrywał 3:0 i 2:1.

Oto statystyki Lewandowskiego przeciwko Realowi Madryt

Konfrontacji Lewandowskiego z Realem było jednak znacznie więcej. Przeciwko temu klubowi mierzył się wcześniej osiem razy jeszcze jako piłkarz Borussii Dortmund i Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów. Do legendy przeszedł przede wszystkim półfinał z 2013 r., gdy Polak strzelił cztery gole, dając Borussii zwycięstwo 4:1. Poza tym przeciwko Realowi trafił jeszcze raz w barwach Borussii i raz w koszulce Bayernu.

W sumie polski napastnik z Realem rozegrał 17 oficjalnych meczów i z pewnością nie jest to jego ulubiony przeciwnik. We wszystkich tych meczach odniósł siedem zwycięstw, dwa razy zremisował i aż osiem razy przegrał. W sumie zdobył 11 bramek i dołożył cztery asysty. Szansa na poprawę tego rezultatu już w niedzielę 11 maja o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.