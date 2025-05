To była 91. minuta. Chelsea oddala się od Ligi Mistrzów

W bieżącym sezonie Chelsea walczy o awans do Ligi Mistrzów. W czołówce tabeli Premier League panuje duży ścisk i każdy punkt jest tam na wagę złota. W niedzielę o godzinie 13:00 ekipa z Londynu zmierzyła się na wyjeździe z jednymi z głównych rywali w walce o awans do tych elitarnych rozgrywek - Newcastle United.

Newcastle United ogrywa Chelsea. Liga Mistrzów się oddala

Gospodarze kapitalnie rozpoczęli to starcie i objęli prowadzenie już w drugiej minucie, gdy bramkarza pokonał Sandro Tonali. Newcastle miało sporą przewagę w pierwszej połowie, a sytuacja gości jeszcze bardziej skomplikowała się w 36. minucie. Wówczas Nicolas Jackson został ukarany czerwoną kartką i Chelsea musiała grać w osłabieniu.

Wydawać się mogło, że Newcastle w drugiej połowie mając przewagę zawodnika, pójdzie za ciosem. Okazało się jednak nieco inaczej. Grająca w dziesiątkę Chelsea spisywała się lepiej i częściej utrzymywała się przy piłce. Udawało jej się także przeprowadzić kilka groźnych akcji. Newcastle za to wyraźnie spuściło z tonu. Finalnie jednak to ekipa Howe'a zadała w tym meczu ostatni cios. W 91. minucie Bruno Guimaraes oddał strzał z dystansu, a piłka po rykoszecie trafiła do siatki. Tym samym Newcastle wygrało 2:0.

Newcastle United 2:0 Chelsea

Strzelcy: Sandro Tonali (2'), Bruno Guimaraes (90+1')

Wynik ten przybliżył Newcastle do awansu do Ligi Mistrzów, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Po 36 kolejkach ekipa prowadzona przez Eddiego Howe'a zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 66 punktów. Chelsea natomiast bardzo skomplikowała sobie sytuację. Londyńczycy aktualnie są na piątym miejscu i mają tyle samo punktów, co szósta Aston Villa (63). Jeszcze tego samego dnia mogą jednak wypaść z miejsc gwarantujących awans do Ligi Mistrzów. Stanie się to, jeśli Nottingham pokona Leicester.