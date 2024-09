To już oficjalne. Polski piłkarz trafił do giganta. 14-krotny mistrz kraju

W sezonie 2018/19 Konrad Michalak był podstawowym zawodnikiem Lechii Gdańsk, do której trafił z Legii Warszawa. W tamtych rozgrywkach skrzydłowy wystąpił w 25 meczach, strzelił gola i miał dwie asysty. Z Lechią zdobył Puchar Polski, a w finale przeciwko Jagiellonii Białystok (1:0) zagrał 69 minut.

Po kilku miesiącach spędzonych w Gdańsku Michalak zdecydował się na transfer do rosyjskiego Achmata Grozny. Tam jednak spędził raptem pół roku i został wypożyczony do tureckiego MKE Ankaragucu. Kolejne dwa sezony też spędził w Turcji: najpierw w Rizesporze, a później w Konyasporze, który pozyskał go na stałe latem 2022 r.

W marcu tego samego roku Michalak otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski, którą prowadził wtedy Czesław Michniewicz. W Konyasporze Michalak też jednak nie zagrzał miejsca. Latem zeszłego roku skrzydłowy został już sprzedany do drugoligowego saudyjskiego Ohod Club.

W poprzednich rozgrywkach Michalak rozegrał 29 meczów, strzelił osiem goli, miał dwie asysty. Ten sezon 26-latek również zaczął jako podstawowy zawodnik zespołu. W trzech spotkaniach zdobył bramkę i miał asystę.

Michalak ma nowy klub

Dobra postawa Michalaka zaowocowała kolejnym transferem. Tym razem skrzydłowy został wypożyczony na rok do grającego w egipskiej ekstraklasie Zamaleku. To trzecia drużyna poprzedniego sezonu, a w tabeli wyprzedziły ją jedynie Al Ahly oraz Pyramids.

Zamalek to jeden z najbardziej utytułowanych klubów Egiptu, który zdobył 14 mistrzowskich tytułów w kraju. Więcej ma jedynie Al Ahly (44). Zamalek to też pięciokrotny triumfator egipskiej Ligi Mistrzów. Ostatni taki tytuł zdobył jednak w 2002 r.

Trenerem Zamaleku jest Portugalczyk Jose Gomes, który do tej pory pracował głównie w ojczyźnie. W latach 2008-2010 był on asystentem Jesualdo Ferreiry w FC Porto. Szansę debiutu w nowym klubie Michalak będzie miał już w sobotę, kiedy Zamalek zagra z Kenya Police w Afrykańskim Pucharze Konfederacji.

27 września odbędzie się Superpuchar Egiptu, w którym Zamalek zagra z Al Ahli.