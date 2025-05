Kosmiczne zarobki Viniciusa w Realu! Wszystko wyszło na jaw

Od jakiegoś czasu trwa saga związana z nowym kontraktem dla Viniciusa Juniora. Kontrakt Brazylijczyka co prawda wygasa 30 czerwca 2027 roku, ale już dyskutuje się na temat jego przedłużenia. Jak się okazuje - sytuacja z tym związana była dynamiczna i zmieniała się jak w kalejdoskopie.

Saga kontraktowa z udziałem Viniciusa Juniora

Raz informowano, że Brazylijczyk ustalił szczegóły i przedłużenie jego kontraktu miało być "praktyczne pewne". Dzień później "The Athletic" przekazał, że otoczenie piłkarza stanowczo zaprzecza, jakoby do podpisania umowy było blisko. Ponadto pojawiały się informacje, że kluby z Arabii Saudyjskiej są gotowi zaoferować mu lukratywny kontrakt. Mówiło się nawet o miliardzie euro za pięć lat grania.

Nawet Florentino Perez miał się przygotowywać na ewentualne odejście Viniciusa. "Według gazety jednym z nich jest ewentualne sprowadzenie Erlinga Haalanda. Mimo że Norweg ma ważny kontrakt z Manchesterem City do 2034 r., Perez, który jest jego wielkim fanem, w takim wypadku od razu chciałby ścignąć go na Santiago Bernabeu" - pisał jakiś czas temu "The Athletic".

Media ujawniają kontrakt Viniciusa

Teraz w Hiszpańskich mediach pojawiły się nowe informacje nt. przyszłości Brazylijczyka. "Vinicius uzgodnił już przedłużenie kontraktu z Realem Madryt, jak donosi SER. Wszystko jest gotowe do podpisania kontraktu, co ma nastąpić po zakończeniu rozgrywek La Liga, a przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Dzięki temu ruchowi klub wzmacnia swój przyszły projekt prowadzony przez Viniego, Mbappe i Bellinghama" - czytamy na łamach "AS-a".

Nowa umowa Brazylijczyka ma obowiązywać do 2030 roku. "To odnowienie czyni Viniciusa najlepiej opłacanym zawodnikiem w drużynie. Kiedy odnowił kontrakt w 2022 roku, podpisał umowę na 75 milionów euro na pięć sezonów - do 2027 roku. Progresywny kontrakt, za który otrzymywał średnio 15 milionów euro netto za sezon. Teraz, wraz z nowym odnowieniem, zbliża się do 20 milionów netto rocznie. Mbappé, według samego klubu, kiedy przybył do Madrytu, otrzymuje 15 za sezon (z wyjątkiem soczystej premii za podpisanie umowy, którą można uznać za ukrytą pensję rozłożoną na pięcioletni kontrakt)" - donoszą dziennikarze.

Bonusy w umowie Brazylijczyka

W kontrakcie skrzydłowego nadal będą obowiązywać zapisy, które mają "zachęcać" go do osiągania celów. "Istnieją osiągnięcia zbiorowe, takie jak tytuły, ale także indywidualne, takie jak przekroczenie określonej liczby bramek w sezonie lub, przede wszystkim, wygranie Złotej Piłki lub nagrody The Best. Zwycięstwo w tym drugim przypadku przyniosło Brazylijczykowi o dwa miliony euro więcej niż 15 milionów euro netto, które już zarobił" - podkreślono.

Nowe warunki umowy będą obowiązywać od momentu podpisania kontraktu przez Brazylijczyka. "W ciągu pięciu lat, od 2025 do 2030 roku, Brazylijczyk zainkasuje kwotę około 100 milionów euro netto (po opodatkowaniu)" - wyliczono.

Na zakończenie "AS" zaznaczył, że Vinicius nigdy nie rozważał opuszczenia Realu Madryt, mimo lukratywnych ofert m.in. z Arabii Saudyjskiej. Ponadto - nawet klub nie brał pod uwagę jego odejścia.