Oto składy Barcelony i Realu na El Clasico. Wszystko jasne

Kilka dni temu FC Barcelona pożegnała się z Ligą Mistrzów po porażce 3:4 z Interem Mediolan. Ekipa Hansiego Flicka szybko będzie miała okazję do rehabilitacji. Wielkimi krokami zbliża się bowiem długo wyczekiwane El Clasico. Spotkanie to może być decydujące w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Obecnym liderem jest FC Barcelona, która nad drugim Realem Madryt ma cztery punkty przewagi.

Znamy składy na El Clasico. Hansi Flick zadecydował

Wielu zastanawiało się, na jaki skład zdecyduje się Hansi Flick. Polskich kibiców najbardziej interesowało to, czy w wyjściowej jedenastce znajdą się Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Przypomnijmy, że polski napastnik niedawno doszedł do zdrowia i wszedł z ławki w meczu z Interem. Niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej ogłosił, że między słupkami zobaczymy Szczęsnego, ale Lewandowski rozpocznie to starcie na ławce rezerwowych.

I słowa te okazały się prawdą. Na niedługo przed pierwszym gwizdkiem w El Clasico poznaliśmy wyjściowe składy. Od pierwszych minut zagra polski bramkarz, a miejsce Lewandowskiego zajmie Ferran Torres. Flick nie może również liczyć na kontuzjowanego Julesa Kounde, którego zastąpi Eric Garcia. Na lewej stronie zobaczymy z kolei Gerarda Martina. Hiszpan od kilku spotkań gra w miejscu Alejandro Balde, który zmagał się z urazem. Zawodnik doszedł już do zdrowia, ale w meczu z Realem usiądzie na ławce. Poza tym Flick postawił na najsilniejszy możliwy skład, a jego decyzje nie są zaskakujące.

Skład FC Barcelony: Wojciech Szczęsny - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Skład Realu Madryt: Courtois - Lucas, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia - Ceballos, Valverde, Bellingham - Guler, Mbappe, Vinicius Jr.

Spotkanie FC Barcelony z Realem Madryt rozpocznie się o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.