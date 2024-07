Zwolińska się nie zatrzymuje! Kolejny sukces. Brawo, brawo

W niedzielę Klaudia Zwolińska została pierwszą polską medalistką na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. 25-letnia zawodniczka zdobyła srebrny medal w kategorii K-1 w kajakarstwie górskim, uzyskując czas 97.53 sek. Lepsza od Polki była jedynia Australijka, Jessica Fox.

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska zdobyła srebro na igrzyskach. "Na dole trasy oddałam złoty medal"

- Zaraz się po prostu popłaczę. Bardzo się cieszę, wszystko, co sobie zaplanowałam na te zawody, mi wyszło. Slalom to techniczny sport, w którym łatwo popełnić błąd. Ja wszystko dobrze wytrzymałam, nie tylko pod względem sportowym, ale również całą olimpijską atmosferę, logistykę - powiedziała Zwolińska zaraz po zawodach, cytowana przez Polski Związek Kajakowy.

- Ja miałam dawno rozbudzony apetyt na medal. Wiedziałam jednak, że trzeba do tego podejść z pokorą. Okres przygotowawczy przepracowałam na 100 proc. Naprawdę dużo poświęciłam, żeby tu być - dodała w rozmowie z TVP Sport.

Zwolińska w półfinale C1

Ale kategoria K-1 to nie jedyna, w której Zwolińska wystartowała na igrzyskach w Paryżu. We wtorek nasza zawodniczka stanęła na starcie kwalifikacji w konkurencji C1. I poradziła sobie w nich bardzo dobrze, pewnie awansując do półfinału.

Kwalifikacje składały się z dwóch przejazdów i już po pierwszym Zwolińska była niemal pewna awansu do półfinału. Na starcie stanęło 21 zawodniczek i aż 18 z nich kwalifikowało się do kolejnej rundy. Zwolińska po pierwszym przejeździe zajmowała szóste miejsce z czasem 106,84 sek.

W drugim przejeździe Polce poszło nieco gorzej. Zwolińska uzyskała czas 107,89 sek., co było dziewiątym rezultatem tej części. Ostatecznie nasza zawodniczka awansowała do półfinału z 10. miejsca. Kwalifikacje wygrała Czeszka - Gabriela Satkova - która w pierwszej próbie uzyskała rewelacyjny czas 99,44 sek. Druga była wspomniana wcześniej Fox (100,05 sek.), a trzecia Monica Doria Vilarrubla z Andory (101,28 sek.).

Półfinały w środę o 15:30. Do finału wejdzie 12 zawodniczek z najlepszym czasem. Ewentualny finał Zwolińskiej również w środę o 17:25.