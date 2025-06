Nie jest tajemnicą, że w krajach bałkańskich do dzisiaj występują różne konflikty mające podłoża religijne, historyczne czy terytorialne, a Serbowie oraz Albańczycy są szczególnie zwaśnionymi narodami. Wielokrotnie obserwowaliśmy to również podczas meczów piłkarskich. Tym bardziej w lutym środowisko piłkarskie przeżyło niemały szok kiedy okazało się, że to właśnie Albańczycy i Serbowie będą wspólnie organizować mistrzostwa Europy U-21, przypadające na 2027 rok.

Albania - Serbia. Szokujące zachowanie kibiców gospodarzy

Poprzedni raz Albania i Serbia mierzyły się ze sobą na boisku piłkarskim jedenaście lat temu. Doszło wówczas do walk między kibicami obu krajów. Dzisiaj, podczas kolejnego starcia tych zespołów, również było gorąco, i to jeszcze przed starciem spotkania. Wszystko za sprawą wspomnianego zachowania albańskich kibiców. Ci wygwizdali i wybuczeli hymn Serbii. Co więcej - niektórzy z nich odwrócili się tyłem do murawy i wyciągnęli ręce w górę, by pokazać środkowy palec.

Poniżej filmik, na którym można zobaczyć, co się wydarzyło:

Albania i Serbia rywalizują ze sobą w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Poza nimi w grupie K znajdują się też Anglia, Łotwa i Andora.