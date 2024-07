Zwolennicy Babiarza "zapomnieli" o mistrzu olimpijskim. Wystarczyło jedno słowo

W piątek odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia igrzysk Paryż 2024. W jej trakcie Przemysław Babiarz powiedział na antenie TVP, że utwór "Imagine" Johna Lennona to swego rodzaju komunistyczny manifest.

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" – dokładnie tak wyraził się doświadczony komentator. Władze TVP uznały, że przedstawiając osobisty pogląd Babiarz postąpił niewłaściwie i nieprofesjonalnie. I zawiesiły go na czas igrzysk.

We wtorek petycję o odwieszenie Babiarza podpisali jego koledzy z redakcji oraz wybitni sportowcy. Głównie lekkoatleci. To m.in. Anita Włodarczyk, Natalia Kaczmarek, Wojciech Nowicki, Tomasz Majewski, Artur Partyka, Sebastian Chmara czy Piotr Lisek.

- Mnie nikt nie proponował podpisania tego listu – zaskakuje Szymon Ziółkowski. Jest to sprzeczne z tym, co słyszeliśmy: że list mógł podpisać każdy. Być może jego twórcy nie skontaktowali się z Ziółkowskim, bo z góry założyli, że ten były poseł Platformy Obywatelskiej nie chciałby stanąć po stronie Babiarza, który ma inne poglądy i sympatie polityczne.

My pytamy Ziółkowskiego, czy podpisałby prośbę o przywrócenie Babiarza do komentowania igrzysk. "Pomidor" – odpowiada mistrz olimpijski i mistrz świata. I tę odpowiedź pozwala zacytować. Natomiast więcej o sprawie nie chce mówić.

Temat Babiarza jest generalnie niewygodny. W nieoficjalnych rozmowach w Paryżu pojawia się bardzo często. Natomiast oficjalnie nikt nie chce się wypowiadać.