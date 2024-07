Horror w półfinale Polek na igrzyskach! Zadecydowało ostatnie 75 sekund

Polskie szpadzistki znakomicie prezentują się na igrzyskach olimpijskich. W turnieju drużynowym najpierw pokonały Amerykanki i awansowały do półfinału. Tam czekała je rywalizacja z Francją. Nasze reprezentantki spisały się bardzo dobrze i do samego końca miały szansę na zwycięstwo. Niestety finalnie po niesamowicie wyrównanym starciu Francuzki wygrały 45:39 i awansowały do finału.

