Polski diament z Wisły Kraków wyjeżdża do Serie A. Zaskakujący transfer

Wyjaśniła się będąca od dawna pod znakiem zapytania przyszłość Jakuba Krzyżanowskiego z Wisły Kraków. Młody lewy obrońca zdecydował się podpisać nową umowę z krakowskim klubem, ale to nie oznacza, że będzie do dyspozycji trenera Kazimierza Moskala w tym sezonie. Piłkarz uda się na testy medyczne przed wypożyczeniem do włoskiego Torino, gdzie dołączy m.in. do Karola Linettego, który jest kapitanem turyńczyków.

