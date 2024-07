Jest komunikat ws. stanu zdrowia Tomasza Fornala! Koniec tajemnic

Reprezentacja Polski siatkarzy bez żadnych problemów wygrała swoje pierwsze spotkanie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - 3:0 z Egiptem. Nie ma jednak powodów do pełnego zadowolenia, bo kontuzji doznał jej podstawowy zawodnik - Tomasz Fornal. - Przy akcji na siatce źle upadł dotychczas jeden z najlepszych zawodników meczu - Fornal i doznał kontuzji kostki. Natychmiast opuścił parkiet i był opatrywany przez sztab medyczny. Fornal już nie wrócił na parkiet, a zastąpił go Aleksander Śliwka. Występ Fornala w kolejnym spotkaniu - z Brazylią stoi pod dużym znakiem zapytania - pisał w relacji z meczu Sport.pl.

Co ze zdrowiem Tomasza Fornala? Jest komunikat PZPS

Polski Związek Piłki Siatkowej w niedzielę wydał komunikat na temat stanu zdrowia Tomasza Fornala. Wciąż nie wiadomo, czy zawodnik będzie w stanie zagrać z Brazylią.

- Podczas wczorajszego meczu z reprezentacją Egiptu Tomasz Fornal doznał urazu skrętnego lewego stawu skokowego. W przeprowadzanych badaniach nie stwierdzono złamań, wykazały one uszkodzenia aparatu więzadłowego. Sztab medyczny będzie w najbliższych dniach monitorował sytuację i dołoży wszelkich starań, aby Tomasz jak najszybciej wrócił do rywalizacji na boisku - poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej na oficjalnej stronie.

Niezłe wieści na temat stanu zdrowia Fornala pokazały się od razu po meczu.

- Fornal o własnych siłach poszedł do szatni, to dobry znak. Mamy świetny sztab medyczny, nie gramy dzień po dniu, więc jestem dobrej myśli, spodziewam się, że nasi fizjoterapeuci postawią Tomka na nogi - cytował wypowiedź Śliwki - Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

- Za wcześnie, by przesądzać, czy to było coś poważnego, ale na pewno dobrym sygnałem jest to, że nie wyglądało to na poważne skręcenie. Po takim zwykle nie jest się w stanie chodzić, a noga jest mocno spuchnięta. Widziałem potem, że nasz lekarz i fizjoterapeuci intensywnie nad nią pracowali. Nie jestem fanem takich widoków, więc nie patrzyłem zbytnio w tamtą stronę - dodał w sobotę wieczorem trener Nikola Grbić.

Polacy w drugiej kolejce zmierzą się z Brazylią. Mecz rozpocznie się w środę, 31 lipca o godz. 9. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.