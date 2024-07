Sceny w pierwszym meczu siatkarzy na igrzyskach. Szło świetnie i nagle dramat

Był początek trzeciego seta. To właśnie wtedy doszło do fatalnej sytuacji dla Polaków. Przy akcji na siatce źle upadł dotychczas jeden z najlepszych zawodników meczu - przyjmujący Tomasz Fornal i doznał kontuzji kostki. Natychmiast opuścił parkiet i był opatrywany przez sztab medyczny. Fornal już nie wrócił na parkiet, a zastąpił go Aleksander Śliwka. Występ Fornala w kolejnym spotkaniu - z Brazylią stoi pod dużym znakiem zapytania. Więcej o jego urazie tutaj.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy w siatkówce jest spalony? Co Polacy wiedzą o tej dyscyplinie sportu?

Nerwy w dwóch setach, a potem dominacja

Przełamać klątwę ćwierćfinałów i zdobyć medal - taki cel mają na tegoroczne igrzyska polscy siatkarze. W pięciu ostatnich turniejach zawsze odpadali w ćwierćfinale. Teraz zaczęli turniej od spotkania z najsłabszą drużyną swojej grupy - Egiptem. Polacy mieli wygrać łatwo 3:0, ale niespodziewanie oprócz kontuzji Fornala mieli w tym pojedynku swoje problemy.

Polacy w pierwszym secie słabo grali w ataku. Mieli w nim tylko 52 proc. skuteczności. Duży problem z atakiem mieli dwaj nasi siatkarze: Wilfredo Leon oraz Bartosz Kurek. W pewnym momencie tej partii ten pierwszy miał tylko 38 proc. skuteczność, a Kurek zaledwie 20 proc.

Polacy lepiej spisywali się za to w obronie - mieli m.in. aż pięć bloków (aż trzy razy w ten sposób rywali zatrzymał Bartosz Kurek). Właśnie dzięki temu elementowi cały czas prowadzili. W końcówce po bloku na Fornalu było tylko 21:19. Wtedy Egipcjanie zepsuli zagrywkę, a potem Polacy skończyli dwie kontry - najpierw Fornal, a potem Leon. Biało-Czerwoni skończyli trzecią piłkę setową i wygrali 25:21.

- Widać, że nasi zawodnicy są poirytowani. Kończmy tego pierwszego seta, wyłączmy nerwy i niepewność - mówił pod koniec seta Wojciech Drzyzga, komentator Eurosportu.

W drugiej partii Polacy długo grali słabo, choć cieszyć się można było z faktu, że w ataku rozkręcał się Leon. Kluczowy moment był przy stanie 13:13. Wtedy asa zaserwował Marcin Janusz, a po chwili kontrę skończył Tomasz Fornal i było 16:13. Trener rywali Fernando Munoz Benitez poprosił o czas, ale od razu w pierwszej akcji po nim, jego zespół popełnił błąd przejścia linii piątego metra. W końcówce seta sprawy w swoje ręce wziął Leon. 127 km/h i 131 km/h - z taką prędkością leciały jego dwa z rzędu asy serwisowe przy stanie 22:18.

W trzecim secie Polacy na początku przegrywali 5:7. Od tego momentu zdobyli aż osiem punktów z rzędu! i zrobiło się aż 13:7. Ostatecznie pozwolili rywalom w tej partii zdobyć zaledwie trzynaście punktów.

W innym meczu polskiej grupy reprezentacja Włoch pokonała Brazylię 3:1. Właśnie Brazylia będzie rywalem Polaków w drugiej kolejce. Mecz rozpocznie się w środę, 31 lipca o godz. 9. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Polska - Egipt 3:0 (25:21, 25:19, 25:13)

Polska: Janusz 3 punkty, Kurek 6, Kochanowski 4, Bieniek 12, Leon 13, Fornal 9, Zatorski (libero) oraz Łomacz, Kaczmarek 5, Śliwka 3, Huber 1, Semeniuk.

Tabela polskiej grupy: