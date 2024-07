Putin przejechał się na swoim pomyśle. Ależ kompromitacja

Ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 oglądało w Rosji niemal 40 proc. telewidzów w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Razem z powtórką ta uroczystość była zatem śledzona przez niemal 14,5 mln obywateli tego kraju. Chętnie oglądana była też ceremonia zamknięcia imprezy. Jak się okazało, to były ostatnie igrzyska dostępne w rosyjskiej telewizji, być może na wiele lat. Tuż przed zgaszeniem olimpijskiego znicza przewodniczący MKOl, Thomas Bach odniósł się krótko do ówczesnej napiętej sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. - Jednocząca siła igrzysk jest mocniejsza niż siły, które chcą nas podzielić. Niech przywódcy polityczni będą zainspirowani przykładem waszej solidarności. Dajcie szansę pokojowi - apelował. 4 dni później wojska rosyjskie były pod Kijowem.

15 Rosjan w Paryżu. Presja, pieniądze i wyśmianie "reprezentacji bezdomnych"

Te igrzyska w Pekinie, ale też poprzednie imprezy w Tokio (2021), czy w Pjongczang (2018) i tak były dla Rosji specyficzne. Zawodnicy z tego kraju jechali na nie bez ojczystej flagi, jedynie z logo ROC (Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego). Przy sukcesach nie był im odtwarzany państwowy hymn, słuchali co najwyżej utworu Piotra Czajkowskiego. To była kara Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) za próbę tuszowania dopingu w Soczi. Jednak Rosyjski Komitet Olimpijski zbytnio się tym nie zrażał. Stroje reprezentacji stworzył w barwach rosyjskiej flagi, a o medalach zawodników w kraju mówiono jako o sukcesie Rosji. Na igrzyskach w Tokio, Rosjan pod flagą ROC było ponad trzystu, to była piąta najliczniejsza reprezentacja narodowa. Teraz jednak MKOl nie dopuścił do rywalizacji takiego tworu. Nie było to jednak efektem samej napaści na Ukrainę, ale zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego po zaanektowaniu przez ten komitet organizacji sportowych z Chersonia, Doniecka, Ługańska i Zaporoża, czyli zajętych przez Rosję ukraińskich miast.

Możliwości uczestniczenia Rosjan na igrzyskach bardzo się ograniczyły. Po pierwsze do neutralnej flagi, po drugie do sportów indywidualnych, bez gier zespołowych, po trzecie, do zawodników niezwiązanych z rosyjską lub białoruską armią i tych, którzy w żaden sposób nie wspierali agresji na Ukrainę. W ten sposób i po procesie weryfikacji zostało 15 Rosjan, których na IO w Paryżu zobaczymy. To głównie tenisiści, ale też kajakarze, pływak czy skoczkini do wody.

Oczywiście mogło być ich kilka razy więcej, ale część z zawodników ostatecznie wycofała się z imprezy. Część zapewne pod wpływem presji zewnętrznej i głosów polityków o bojkocie "reprezentacji bezdomnych", część być może była zadowolona z rekompensaty, jaką Rosja wypłaciła sportowcom "poszkodowanym" przez MKOl, który miesza sport z polityką.

Putin przejechał się na swym pomyśle. Przy "zimnej wojnie" wyszło lepiej

W Rosji bowiem centralna narracja względem igrzysk jest jedna. To mało znacząca impreza Zachodu, my szykujemy się na Światowe Igrzyska Przyjaźni. Te zarządził rok temu sam prezydent kraju Władymir Putin, ale na tym projekcie trochę się przejechał. Impreza miała odbyć się we wrześniu 2024 roku, w Moskwie i Jekaterynburgu, ale już wiadomo, że zostanie przełożona na przyszły rok. Obecnie cały czas szukany jest dla niej dogodny termin i zapraszane są zagraniczne reprezentacje. Chętnych poza Białorusinami i zapewne Chińczykami wielu nie będzie. Zresztą podczas rozgrywanych w czerwcu tego roku w Kazaniu tzw. Bricks Games (organizacja, do której należą m.in.: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki) stawić się mieli przedstawiciele 90 państw, w sumie kilka tysięcy zawodników. To była tylko teoria, czy też propaganda, bo zawody okazały się absurdem. W pływaniu stylem dowolnym, jeden reprezentant Rosji rywalizował sam z sobą.

Był jedynym uczestnikiem tej konkurencji. Hitem okazała się jednak rywalizacja w kuraszu (wersja judo). Na macie nie pojawił się żaden z dwóch teoretycznych finalistów, a organizatorzy i tak wskazali, że turniej wygrał litewski zawodnik, którego w ogóle w Rosji nie było, bo od kilku lat jest na emeryturze. Czy podobna impreza zapowiadała się we wrześniu?

Putinowi nie wyszedł zatem na razie manewr znany z roku 1984 r. Wtedy to podczas bojkotowanych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, ZSRR zorganizował igrzyska "Przyjaźń-84" dla krajów obozu socjalistycznego. Jednak pewne analogie do roku 1984 są. Rosja pierwszy raz od 40 lat nie pokaże igrzysk w telewizji. Zwykle najważniejsze ich momenty były transmitowane przez największe publiczne stacje w tym kanał Rossija 1 i 1TV.

Jak przekazały niektóre rosyjskie sportowe media, już dawno zapadła polityczna decyzja, że w obecnych realiach nie można pokazywać igrzysk bez flagi i hymnu Rosji i bez zawodników z tego kraju. Bardziej oficjalnie tłumaczono to ekonomią i bezsensem: bezsensem wydawania milionów dolarów na zawody, w których będzie 15 Rosjan. To, że w historii zdarzały się wielkie imprezy, bez Rosjan np. piłkarskie MŚ w 2006 czy 2010 roku (brak awansu), a mimo to były pokazywane w rosyjskiej telewizji, nikomu nie przeszkadzał. Teraz też była opcja, by zawody w Paryżu pokazywały kanały sportowe, dla których lipiec, to jeszcze sezon ogórkowy, w którym niewiele się dzieje. Jednak po rezygnacji z wyjazdu do Paryża rosyjskich zapaśników, judoków i taekwondzistów, Match TV poinformował, że transmisji nie będzie. Platforma streamingowa Okko, też była na nie. "Uważamy, że biorąc pod uwagę zawieszenie rosyjskich sportowców, wydarzenie to cieszy się niewielkim zainteresowaniem publiczności w Rosji" - przekazano rosyjskiej agencji informacyjnej RBC.

Kibice szukają transmisji, sportowcy innego paszportu, bo igrzyska znikają

Tak mało Rosjan jednak we Francji nie będzie. Nie wszyscy machnęli ręką na najważniejszą sportową imprezę życia. Pewna grupa zawodników machnęła raczej ręką na swój kraj.

Jak podał Sport-express.ru sportowców z Rosji w Paryżu będzie prawie 60. Jeden z dziennikarzy opublikowali listę zawodników, którzy zmienili obywatelstwo i rywalizują z paszportami innych krajów. Zdecydowana większość z nich na ten ruch zdecydowała się już po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sporo rosyjskich sportowców reprezentuje Uzbekistan, czy Serbię, ale są też nazwiska z Australii, Niemiec, czy Francji.

Trudno uznać, też, że paryskie igrzyska przejdą w Rosji niezauważone. Przed ceremonią otwarcia na niemal wszystkich portalach, jedną z najczęściej pojawiających się informacji jest ta gdzie legalnie i nielegalnie zawody będzie można zobaczyć. Na transmisję dla Rosjan na swych stronach zaprasza MKOl, trzeba tylko założyć w tym serwisie konto. Media informują też, że transmisję sygnału z Paryża będzie można znaleźć w największym serwisie społecznościowym wideo w rosyjskim internecie. Oczywiście nielegalnie. Jest tam pełno filmów, seriali, programów i transmisji wrzucanych bezprawnie. Transmisje są prezentowane w wysokiej jakości obrazu i... często z bardzo profesjonalizują oprawą, studiem i komentarzami dziennikarzy. Tak ma być i tym razem.

Do czasu wojny wiele z obecnie prezentowanych tam treści (np. Wimbledon, czy angielska Premier League) było dostępnych legalnie w telewizji. Po tym jak właściciele niektórych praw zerwali kontakty z Rosją, do łask wróciły pirackie serwisy. Wypełniają one telewizyjną lukę i mają się dobrze. Organy ścigania czy administratorzy się nimi nie interesują. No, chyba że prezentują wydarzenia, do których prawa mają akurat rosyjskie stacje. Dlatego skupiają się na dostarczaniu widzom, tego czego na ekranach TV nie widać, nie przejmując się prawami.

Rosyjscy kibice i tamtejsze media sportowe nie będą mieli więc problemów z oficjalnym czy mniej legalnym podpatrywaniem sportowych bohaterów, bitych rekordów, łez radości i smutku, jakie dostarczają igrzyska. Takiego kombinowania jak 1984 roku nie będzie. Wtedy to, by opisać, co działo się na bojkotowanych przez Rosjan igrzyskach w Los Angeles, wysłannik "Radzieckiego Sportu" musiał pojechać do Tallina. Tam dało się złapać sygnał fińskiej telewizji, która tę imprezę transmitowała. Rosyjski dziennikarz, siedząc w Tallinie, pisał więc relacje z amerykańskich igrzysk sprzed telewizora.

Już staje się prawdopodobne, że Rosjanie kolejnych igrzysk nie obejrzą w telewizji, nie dlatego, że nie będą chcieli, lecz nie będą mogli. MKOl przy przetargu do igrzysk w 2026 i 2028 roku wykluczył Rosję i Białoruś z grona potencjalnych odbiorców tych imprez i na te regiony praw sprzedawać nie będzie. Igrzyska znikają Rosjanom coraz bardziej.