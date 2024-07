Cały świat trąbi o Babiarzu. Gorzka prawda o Polsce i Polakach

Wypowiedź Przemysława Babiarza sprawiła, że Telewizja Polska w sobotę wydała oświadczenie. "Szanowni Państwo, wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" - czytamy.

Przemysław Babiarz mówił o komunizmie. O aferze trąbi cały świat

Po słowach komentatora oraz decyzji telewizji o aferze głośno zrobiło się na całym świecie. Piszą o niej nawet media w... Nowej Zelandii. "Polski nadawca państwowy zawiesił dziś w obowiązkach dziennikarza telewizyjnego, który podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich zareagował na wykonanie utworu Johna Lennona "Imagine" mówiąc, że jest to "wizja komunizmu"" - czytamy na portalu 1news.co.nz.

Dość gorzką diagnozę na temat Polski i sytuacji mediów publicznych postawiła agencja Associated Press. "Media państwowe od lat są w Polsce polem bitwy ideologicznej. Były używane jako tuba przez prawicowych populistów, którzy rządzili Polską w latach 2015-23. Premier Donald Tusk, centrowy polityk, którego szeroka koalicja przejęła władzę w grudniu, podjął szybkie działania w celu odebrania im kontroli nad mediami państwowymi. Konserwatyści i ich sojusznicy, wciąż chwiejący się po utracie kontroli nad mediami, potępili decyzję ws. dziennikarza. Wśród nich są konserwatywny prezydent Andrzej Duda i były premier Mateusz Morawiecki" - czytamy.

O decyzji Telewizji Polskiej piszą także m.in. media w Serbii czy Rosji. "Niektórzy komentatorzy związani z lewicą w Polsce twierdzą, że kara jest zbyt surowa" - czytamy na portalu kurir.rs. Na temat afery z Babiarzem wypowiedzieli się także Niemcy. "Skandaliczne słowa" - pisali dziennikarze "Bildu".

Sam Babiarz został poproszony przez serwis "Plejada" o komentarz. "Nie mogę, przepraszam" - przekazał krótko.

- Przemysław Babiarz został zawieszony do końca Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Kto będzie komentować zawody lekkoatletyczne? Rozwiązujemy to - przekazał z kolei w rozmowie z portalem WP SportoweFakty dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski.