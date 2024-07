Francja wstrząśnięta po drugim dniu igrzysk. Katastrofa ulubieńców narodu

Na początku roku w Niemczech odbyły się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Tytuł wywalczyli Francuzi, którzy w finale pokonali po dogrywce Danię (33:31) i czwarty raz w historii zostali mistrzami Starego Kontynentu. Francuscy szczypiorniści to także wielcy faworyci do medalu olimpijskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Kaczmarek: To jest świetna wizytówka ligi, że tak wielu utalentowanych siatkarzy będzie występowało na igrzyskach

Francja na kolanach! Wielki rewanż na igrzyskach olimpijskich

W sobotę Francuzi rozegrali pierwszy mecz w turnieju olimpijskim. Już na początek kibice piłki ręcznej mogli ostrzyć sobie apetyty na wielki mecz - gospdoarze, podobnie jak w finale Euro, zagrali z Danią. Dla Skandynawów była to więc okazja do rewanżu za porażkę w styczniu.

Pierwsza połowa zaczęła się od przewagi Francji, która już po kilku mintach miała pięć bramek przewagi. Duńczycy zabrali się do odrabiania strat i zakończyło się to sukcesem. Końcówka pierwszej części meczu była dość wyrównana. Ostatecznie z jednym golem przewagi do szatni schodzili szczypiorniści z Danii (18:17).

Po zmianie stron Francuzi całkowicie się rozsypali. Od pierwszych minut rywale przeważali i już po kilku akcjach prowadzili czterema golami. Z minuty na minutę mistrzowie Europy wyglądali coraz gorzej. Ostatecznie po godzinie rywalizacji na tablicy wyników było 37:29 dla Duńczyków. Tym samym rewanż za Euro 2024 stał się faktem.

Najważniejszymi postaciami w zespole duńskim był duet Simon Pytlick - Mathias Gidsel. Obaj zdobyli po 11 bramek, co w piłce ręcznej nie zdarza się zbyt często i doprowadzili Danię do zwycięstwa nad Francją. Oprócz nich na listę strzelców wpisali się też m.in. Mikkel Hansen (6), Thomas Arnoldsen (3) czy Magnus Saugstrup (2).

Duńczycy objęli prowadzenie w grupie. Francuzi okazję do rehabilitacji będą mieli w poniedziałek, kiedy to zmierzą się z Norwegami.