Sensacja na igrzyskach. Ważne rozstrzygnięcie w drabince Igi Świątek

Rywalką Igi Świątek (1. WTA) w drugiej rundzie turnieju singlowego będzie Nadia Podoroska (85. WTA) lub Diane Parry (52. WTA). Ich mecz zostanie rozegrany w niedzielę po południu. W starciu z każdą z tych zawodniczek reprezentantka Polski będzie zdecydowaną faworytką. Nic dziwnego - Świątek jest główną kandydatką do olimpijskiego złota.

REKLAMA

Zobacz wideo Olimpiada tour

Osaka odpada z igrzysk olimpijskich. Świetna wiadomość dla Igi Świątek

Drabinka polskiej tenisistki na igrzyskach olimpijskich nie jest jednak łatwa. W kolejnych rundach może trafić na rywalki ze światowej czołówki. Już w ćwierćfinale może dojść do meczu Świątek - Ostapenko (11. WTA), a to rywalka, z którą Polka regularnie ma ogromne problemy. Dlatego za dobrą wiadomość trzeba uznać sobotnią porażkę Naomi Osaki (102. WTA). Japonka wróciła w tym roku do regularnej gry w tenisa. Gdy ostatni raz mierzyła się z Igą Świątek, sprawiła jej ogromne problemy.

A miało to miejsce niedawno, bo podczas Roland Garros, czyli na tych samych kortach, na których rozgrywane są igrzyska olimpijskie. Mecz Świątek - Osaka był najlepszym spotkaniem tego turnieju. Polska tenisistka była o krok od odpadnięcia, ale ostatecznie odrobiła straty i pokonała Naomi Osakę 7:6, 1:6, 7:5. W kolejnych meczach już nikt nie sprawił jej takich problemów i kolejny raz w karierze wygrała ten turniej wielkoszlemowy.

W sobotę Osaka nie dała takiego popisu świetnej gry. Nie potrafiła sobie poradzić w meczu z niżej notowaną 36-letnią Angelique Kerber (217. WTA), dla której turniej olimpijski jest zwieńczeniem kariery. W pierwszym secie wygrywała już 3:1, żeby następnie przegrać dwa kolejne gemy - w jednym mimo posiadania serwisu, w drugim do zera. Do ciekawej sytuacji doszło przy wyniku 4:4. W kolejnych trzech gemach któraś z tenisistek nie potrafiła zdobyć żadnych punktów. Dwukrotnie była to Naomi Osaka. Kerber wykorzystała tę okazję i wygrała 7:5.

Drugi set na początku był wyrównany, ale mnie więcej w jego połowie przewagę zaczęła zyskiwać Niemka polskiego pochodzenia. Od wyniku 3:3 nie przegrała już żadnego gema. Ostatecznie wygrała więc 7:5, 6:3.

W kolejnej rundzie 36-letnia Kerber zagra z Rumunką Jaqueline Cristian (61. WTA). To spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 lipca.