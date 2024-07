Cała Polska wstrzymała oddech. Grbić przemówił ws. Fornala

Kibice pół żartem, pół serio twierdzili niedawno w mediach społecznościowych, że Tomasz Fornal powinien zostać owinięty w folię bąbelkową. Bo kiedy praktycznie wszyscy jego koledzy z kadry grali poniżej możliwości, to on trzymał poziom. W sobotnim pojedynku z Egiptem (3:0) tej folii jednak zabrakło. Przyjmujący, opadając po skoku do bloku, podkręcił kostkę.

Odkąd Grbić przejął kadrę, urazy pojawiają się w niej od czasu do czasu, ale dysponujący szeroką ławkę szkoleniowiec dotychczas zwykle świetnie sobie radził z szukaniem zastępstwa dla tych, których wykluczyły kłopoty zdrowotne. Kibice trzymali kciuki, by limit pecha wyczerpany został przed docelową imprezą, czyli igrzyskami, ale dał on o sobie znać ponownie w trzeciej partii meczu otwarcia.

Fornalem po opuszczeniu boiska intensywnie zajmowali się fizjoterapeuci i lekarz kadry. Momentami leżał na parkiecie, kiedy indziej siedział i ręcznikiem zarzuconym na głowę. Po ostatniej piłce spotkania, kuśtykając, dołączył do kolegów na środku boiska, a następnie udał się od razu do szatni.

Kilku zawodników pojawiło się potem w strefie wywiadów i co prawda każdy z nich zaznaczył, że nie wie jeszcze, jaki jest stan zdrowia Fornala, to patrzą na sprawę optymistycznie.

- Nie martwię się, jest dobrze. Chodził, doczłapał do nas do kółka. Widać, że podkręcił delikatnie kostkę, ale znając naszych fizjoterapeutów i jego organizm, to myślę, że na następny mecz będzie gotowy - podkreślił kapitan Polaków Bartosz Kurek.

Jakub Kochanowski w tamtym pechowym momencie akurat siedział na ławce rezerwowych, czekając na wejście na boisko.

- Ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć i bawić się we wróżkę. On sam nie do końca wie jeszcze, jaki jest jego stan zdrowia - zaznaczył.

Uśmiechnięty do dziennikarzy przyszedł trener Nikola Grbić. Gdy jedna z dziennikarek spytała, czy to dobry znak odnośnie sytuacji Fornala, to Serb zaczął od tego, że trudno mu to przewidzieć i nakreślił, co w najbliższym czasie czeka przyjmującego Jastrzębskiego Węgla.

- Wieczorem zrobimy mu USG w wiosce olimpijskiej, bo mamy taką możliwość. Jutro rano zaś chcemy załatwić rezonans magnetyczny. Zobaczymy, co będzie - dodał.

Szkoleniowiec również zwrócił uwagę na to, że Fornal był w stanie sam potem chodzić. - Za wcześnie, by przesądzać, czy to było coś poważnego, ale na pewno dobrym sygnałem jest to, że nie wyglądało to na poważne skręcenie. Po takim zwykle nie jest się w stanie chodzić, a noga jest mocno spuchnięta. Widziałem potem, że nasz lekarz i fizjoterapeuci intensywnie nad nią pracowali. Nie jestem fanem takich widoków, więc nie patrzyłem zbytnio w tamtą stronę - zaznaczył.

Grbić przyznał, że w ostatnim czasie 27-latek stał się podstawową postacią w jego zespole. W sobotę też wyszedł w pierwszej szóstce.

- Dobre w tej sytuacji jest też to, że następny mecz gramy dopiero w środę, a nie jutro. Wtedy na pewno by nie był gotowy. Ale przykładowo Leal skręcił już w Paryżu kostkę na treningu i potem grał już normalnie. Więc mam nadzieję, że "Forni" też będzie gotowy na czas - podkreślił trener Polaków.

Biało-Czerwoni, wicemistrzowie świata i mistrzowie Europy, w drugim meczu grupowym w środę rano zmierzą się z Brazylijczykami.