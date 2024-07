Jest decyzja ws. przyszłości Grbicia w Polsce. Ależ wieści tuż przed igrzyskami!

Zarówno polskie siatkarki jak i polscy siatkarze znajdują się w gronie faworytów do walki o olimpijskie medale. Polki dwa lata z rzędu zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów, a pod wodzą Stefano Lavariniego zanotowały niesamowity progres. Z kolei panowie to od lat światowa czołówka.

REKLAMA

Zobacz wideo W roli trenera na igrzyskach zadebiutuje Michał Winiarski. Poprowadzi drużynę Niemiec

Wszystko jasne! Stefano Lavarini i Nikola Grbić zostają!

We wtorek tuż po ślubowaniu olimpijskim drużyn siatkarskich Polski Związek Piłki Siatkowej zdecydował się na przedłużenie umów zarówno Lavariniego, jak i Grbicia. Nowe kontrakty będą obowiązywały do igrzysk olimpijskich w 2028 roku! To znakomite wieści dla siatkarskich kibiców. - Ogłaszamy to dzisiaj jako wyraz naszego zaufania - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.

Nikola Grbić pracuje z polskimi siatkarzami od 2022 roku. W tym czasie Polacy zostali wicemistrzami świata (2022), mistrzami Europy (2023), raz wygrali Ligę Narodów (2023) i dwa razy kończyli ją na trzecim miejscu (2022, 2024). Teraz przed Serbem kolejna okazja na sukces z Biało-Czerwonymi - igrzyska w Paryżu.

Stefano Lavarini przejął kadrę Polek również w 2022 roku. Od tamtej pory polskie siatkarki notują niesamowity progres. Dwa razy zakończyły rywalizację w Lidze Narodów na podium, a także pierwszy raz po 16 latach wywalczyły awans na igrzyska. W Paryżu także są w gronie faworytek do medalu.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się już w piątek. Pierwsze mecze siatkówki zaplanowano na sobotę. Tego dnia Polacy zagrają o 17.00 z Egiptem. Dzień później do rywalizacji wkroczą Polki - o 13.00 zagrają z Japonkami. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.