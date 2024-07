19 lat i koniec! Andy Murray ogłosił przed igrzyskami. "Mój ostatni turniej"

Andy Murray to absolutnie legenda tenisa. Pięciokrotne zwycięstwo w Australian Open, dwa razy wygrany Wimbledon, a na dodatek triumf w Roland Garros oraz US Open - to oczywiście tylko jego najważniejsze sukcesy. Nie można również pominąć trzech medali na igrzyskach olimpijskich - dwukrotnie złoto (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016) w grze pojedynczej oraz srebro w grze mieszanej (Londyn 2012). Od wielu lat sportowiec zmaga się jednak z dużymi problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają rywalizację.

Andy Murray zapowiedział koniec sportowej kariery. "To mój ostatni turniej"

Na początku lipca niespodziewanie Murray ogłosił, że tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu wycofuje się ze zmagań. Nie był pewny, czy jest gotowy do gry po operacji usunięcia torbieli, które uciskały jego nerwy przy kręgosłupie. - Chciał dać sobie jak najwięcej czasu na udowodnienie swojej sprawności, podejmując ostateczną decyzję o wycofaniu się z gry w singlu na kilka godzin przed wejściem na kort - oznajmił serwis BBC. Co prawda wystąpił za to w rywalizacji deblowej wspólnie z bratem Jamiem, ale odpadli już w pierwszej rundzie.

Do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Paryżu pozostał niespełna tydzień. 37-latek postanowił zatem to wykorzystać i zamieścić wymowny wpis w mediach społecznościowych. "Przybyłem do Paryża na mój ostatni turniej tenisowy" - oznajmił na portalu X. "Rywalizacja dla Wielkiej Brytanii to najbardziej pamiętne momenty w mojej karierze. Jestem niezwykle dumny, że uda mi się zrobić to po raz ostatni" - wyjaśnił.

"Jesteś inspiracją", "doskonały sposób na zakończenie legendarnej kariery", "niewiarygodne. Aż ciężko uwierzyć, że to już ostatni turniej", "wspaniała kariera w najlepszej epoce tenisa", "jesteś wzorem do naśladowania dla wielu ludzi" - można przeczytać w komentarzach. Kibice nie kryli wzruszenia, większość życzy powodzenia utytułowanemu tenisiście, a niektórzy chcą nawet, by doszedł do finału. "Zrobiłeś coś wielkiego dla naszego kraju. Nie masz nic do stracenia, walcz o wszystko" - przekazano.

Andy Murray zajmuje obecnie 121. miejsce w rankingu ATP z dorobkiem 503 pkt. Najwyższą lokatę zajmował w 2016 roku, kiedy wygrał AO, Roland Garros, Wimbledon, a ponadto triumfował na IO w Rio de Janeiro. Był wówczas liderem światowego rankingu przez 41 tygodni. Łącznie zwyciężył 46 turniejów w karierze.