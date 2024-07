Co za mecz Polaków na zakończenie ME. Nieprawdopodobne. Pięciosetowy horror

Siatkarska reprezentacja Polski U-18 dobrze spisywała się podczas mistrzostw Europy do lat 18 w Bułgarii. W grupie 1 przegrała jedno z siedmiu spotkań i w tabeli uplasowała się na drugim miejscu (za Francją). W półfinale trafiła na Włochów, jednak mimo podjętej walki przegrała z nimi 1:3. W meczu o trzecie miejsce rywalizowała z Hiszpanami.

Reprezentacja Polski z medalem siatkarskich mistrzostw Europy U-18. Pokonała Hiszpanię

Po niemrawym początku zespół Jacka Nawrockiego przejął inicjatywę i zaczął budować przewagę, która w pewnym momencie wynosiła już pięć punktów (16:11). I choć później nieco się zmniejszyła, to Polacy kontrowali przebieg wydarzeń na parkiecie i zakończyli set zwycięstwem 25:21.

W drugiej partii gra przez długi czas była wyrównana, żadna z drużyn nie potrafiła wyraźnie odskoczyć rywalom. Dopiero przy stanie 13:13 zrobili to polscy siatkarze, którzy zaczęli wręcz tłamsić przeciwników i prowadzili już 23:16. Potem nieco spuścili z tonu i po wykorzystaniu trzeciej piłki setowej triumfowali 25:20.

Polacy nie zwalniali tempa i od początku trzeciego seta dążyli do jak najszybszego zakończenia spotkania. W pewnym momencie prowadzili już siedmioma punktami (14:7). Aż nagle stanęli i pozwolili rywalom nawet wyjść na prowadzenie.

Gra stała się o wiele bardziej wyrównana. Hiszpanie robili, co w ich mocy, aby uciec spod topora i ostatecznie im się to udało. Po długim okresie gry na przewagi wykorzystali szóstą piłkę setową i przedłużyli swoje nadzieje na medal.

Polacy wyszarpali medal ME U-18. Wygrali wojnę nerwów w tie-breaku

Od początku czwartej partii hiszpańscy siatkarze dalej grali z Polakami jak równy z równym. A przy wyniku 9:9 przejęli inicjatywę i byli coraz bliżej tego, aby sensacyjnie doprowadzić do tie-breaka. Prowadzili już 22:18, ale wtedy zespół Nawrockiego zabrał się do pracy i zdobył trzy punkty z rzędu. To zwiastowało emocjonującą końcówkę.

Polacy przegrywali już 21:24, lecz obronili aż trzy piłki setowe, a po chwili sami mieli dwa meczbole! Jednak oba zmarnowali, a Hiszpanie nie wypuścili kolejnej okazji z rąk. Zwyciężyli 28:26 i konieczny był piąty set.

W nim obie drużyny szły punkt za punkt, przynajmniej do stanu 5:5. Wtedy polscy siatkarze zdobyli trzy punkty z rzędu, lecz przeciwnicy odpowiedzieli aż pięcioma wygranymi akcjami. Tym razem polscy siatkarze wybrnęli z opresji i mieli kolejną piłkę meczową (14:11). Nie wykorzystali jej, ale kolejną już tak i po nieprawdopodobnym meczu zdobyli brąz ME U-18.

Mecz o 3. miejsce mistrzostw Europy U-18: Polska - Hiszpania 3:2 (25:21, 25:20, 28:30, 26:28, 15:12)

Dla polskich siatkarzy jest to pierwszy medal ME U-18 od czterech lat, wtedy też zdobyli brąz. W całej historii tych rozgrywek zdobyli już dziesięć krążków (dwa złote i po cztery srebrne oraz brązowe), takim samym wynikiem mogą się pochwalić tylko Włosi (po trzy złote, srebrne i brązowe plus złoto lub srebro tej edycji). Liderem klasyfikacji medalowej pozostanie Rosja (pięć złotych i dwa brązowe krążki).

W finale, zaplanowanym na godzinę 17:30 czasu polskiego, spotkają się jedyne zespoły, które w turnieju pokonały Polaków, czyli Włochy i Francja. Będzie to powtórka z meczu o złoto sprzed dwóch lat, wtedy Włosi wygrali 3:0.