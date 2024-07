Polka zachwyciła świat. Prawie 6 mln wyświetleń

Jedną z najlepszych polskich lekkoatletek w rzucie oszczepem jest Maria Andrejczyk. Choć ostatnio forma 28-latki pozostawia wiele do życzenia, to przed laty sięgała ona po srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio. W czasie gdy Andrejczyk przygotowuje się do nadchodzącej imprezy w Paryżu, w mediach społecznościowych furorę robi wideo z jej udziałem. Filmik został obejrzany przez miliony internautów.

4 screen https://x.com/Babygravy9 Otwórz galerię Na Gazeta.pl