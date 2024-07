Trener Jagiellonii zaprosił nas do gabinetu. "Powiem to pierwszy raz"

Za Jagiellonią Białystok fantastyczne tygodnie - mistrzostwo Polski na koniec poprzedniego sezonu i udana inauguracja obecnego. Przed nią najważniejsze zadanie, czyli występ w eliminacjach Ligi Mistrzów. We wtorek pierwszy mecz z litewskim FK Poniewież. Z Adrianem Siemieńcem spotkaliśmy się w poprzedni wtorek, jeszcze przed pierwszym ligowym meczem z Puszczą Niepołomice (2:0). Rozmawialiśmy ponad godzinę o tym, co było i co będzie. Trener gościł nas w swoim gabinecie po treningu - na biurku kilka książek, laptop, butelka wody.

Dawid Szymczak, Jakub Seweryn: Dużo się zmieniło w klubie, w drużynie i w panu porównując równo do roku wstecz?

Adrian Siemieniec: - Wewnątrz nie. Ale na zewnątrz tak. Wynik zmienił nasze postrzeganie. Klubu, drużyny i każdego z nas. Teraz jeszcze tego nie wiemy, ale pewnie zmienią się też oczekiwania wobec nas. W środku staramy się jednak zachować tę samą twarz i konsekwentnie trzymać się drogi, którą obraliśmy.

Ale patrzę nawet na pana: już nie jest pan trenerem, który zaczyna pierwszy sezon w ekstraklasie, ale trenerem, który tę ekstraklasę wygrał. To naprawdę w środku niczego nie zmienia?

- Ciężko powiedzieć. Zaraz po zdobyciu mistrzostwa wszystko działo się błyskawicznie. Miałem wrażanie, jakby wszystko spadło na nas w jednym momencie: presja w ostatnich tygodniach, napięcie przed meczem z Wartą Poznań, sam mecz, później feta, gala ekstraklasy. Było to tak szalone, że niewiele nawet z tego pamiętałam. Później włączałem sobie w internecie i patrzyłem, co się działo. Długo do mnie dochodziło, co się wydarzyło, czego dokonaliśmy i jak ważne to jest dla ludzi. Ale jak już to przyjąłem i przetrwałem, to nie czułem w sobie jakiejś zmiany. Wydaję mi się, że moje zachowanie się nie zmieniło. Chociaż o to trzeba by było pytać ludzi, którzy są wokół mnie. Na pewno nie zmieniło się moje postrzeganie siebie ani moje podejście do pracy.

Doszło to do pana dopiero na urlopie?

- I to nie od razu! Przez pierwszy tydzień jeszcze zewsząd spływały gratulacje. Telefony, SMS-y, wiadomości na wszystkich portalach. To było szalenie miłe i pozwalało zrozumieć, jak dużą rzeczą jest to mistrzostwo. Ale później chciałem się już wyciszyć, a okazało się, że emocje dalej trzymają. Dopiero jak wróciliśmy z rodziną do domu i zacząłem to wszystko oglądać na zasadzie retrospekcji, trochę z boku, żeby zobaczyć, jak to wyglądało od kulis, to udało mi się to wszystko ogarnąć i zamknąć ten etap. Trzeba było wrócić do pracy. Szybko wpadłem w wir codzienności: nowe decyzje, nowi piłkarze, nowe wyzwania, nowe cele. I może zabrzmi to dziwnie, nie do końca wiarygodnie, bo dokonaliśmy bardzo dużej rzeczy, ale w tym momencie nie widzę, by nas to zmieniło. Pewnie czujemy większą pewność siebie, co jest normalne, skoro przed chwilą wygraliśmy ligę i zostaliśmy mistrzami, ale nie ma to nic wspólnego z arogancją czy butą.

A dużo nowych przyjaciół pan zyskał?

- Faktycznie sporo osób się odezwało i przypomniało sobie o znajomości, ale ja w to nie brnę. Usłyszałem ostatnio fajne przysłowie: "Nie jadaj z kimś, z kim nie chciałbyś głodować". Kulturalnie więc przyjmuję gratulacje, rozmawiam, ale nie szukam na siłę aprobaty czy utrzymania relacji, która wynika tylko z momentu, w którym akurat jestem, a nie z tego, jaki jestem.

Jak motywować się po tym, jak w pierwszym pełnym sezonie zostało się mistrzem Polski?

- Jeżeli pracujesz z poczuciem misji, to droga jest twoją nagrodą. Cieszysz się codziennością, małymi krokami, rozwojem drużyny, rozwojem konkretnego piłkarza i swoim własnym. Wynik sportowy nie jest wtedy celem samym w sobie, a trochę skutkiem ubocznym. Jeżeli skupiasz się w swojej pracy na tym, że odkrywanie i droga jest twoją inspiracją, to nie potrzebujesz dodatkowej motywacji. Każdy kolejny dzień ci ją daje - każde wejście do klubu, każdy trening na boisku. Jeżeli więc patrzysz na to wszystko głębiej i szerzej, to nie będziesz zadowalał się pojedynczym sukcesem ani też nie będziesz załamywał się po pojedynczej porażce.

A pana drużyna potrafi cieszyć się drogą?

- Odpowiedź dopiero poznamy, bo to, co najtrudniejsze, dopiero przed nami. W okresie przygotowawczym nie zauważyłem symptomów, które by mnie zaniepokoiły. To też jest moim zadaniem, żeby wciąż utrzymywać zawodników w odpowiednim poziomie głodu. Może być o to łatwiej, jeśli dołączy się do drużyny nowych zawodników, którzy wniosą świeże spojrzenie i swoją determinację, ale też podniosą rywalizację o miejsce w składzie. Możemy motywować piłkarzy, ale możemy też narzucić pewną presję i konieczność rozwoju. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy my nie czuli głodu! Nie wyobrażam sobie tego! Jak mamy nie być głodni, skoro przed nami fantastyczna przygoda w europejskich pucharach? Kolejne wyzwania w lidze i w Pucharze Polski? Dla mnie największym wyzwaniem na początku sezonu będzie utrzymanie takiego samego poziomu motywacji na mecze ekstraklasy jak na spotkania pucharowe. Na pewno będzie trudno, bo mecze w Europie to coś nowego, nieznanego, może bardziej kolorowego. To też okno wystawowe dla piłkarzy i klubu.

Ekstraklasa to przy tym chleb powszedni.

- Trochę tak. Ale to podejście, przed którym musimy się za wszelką cenę obronić. Istotą sportu jest wygrywanie. Nie ważne, gdzie wygrasz i z kim. Chodzi o zwycięstwo samo w sobie. Chodzi o mentalność, która rozpoczyna się na treningu od głupich zabaw, małych gierek, później dużej gry, a na końcu meczu. Trzeba cały czas chcieć wygrywać. W ekstraklasie, w Pucharze Polski i w europejskich pucharach. W sporcie nie chodzi przecież o wygrywanie tylko atrakcyjnych meczów. Chodzi o wygrywanie każdego kolejnego meczu. W tym widzę moje zadanie, żeby piłkarze zawsze podchodzili do meczu z taką samą chęcią zwycięstwa.

A to i tak będzie tylko jeden z elementów przygotowania się do gry w pucharach. Trzeba będzie sobie jeszcze poradzić z meczami co trzy dni, zmęczonymi nogami, upałami, podróżami, małą liczbą treningów, ale dużą liczbą meczów. Panu i sztabowi doba zacznie wydawać się krótsza. Bogusław Leśnodorski stwierdził, że żaden polski trener w Legii Warszawa nie potrafił pogodzić ligi i pucharów. Udało się to tylko Henningowi Bergowi. W Lechu Poznań w pierwszym sezonie nieźle robił to John van den Brom, ale już Dawidowi Szwardze w Rakowie Częstochowa do końca to nie wyszło. Polacy naprawdę nie potrafią? Może pan będzie potrafił?

- Nie wiem, życie mnie zweryfikuje. Ale ja już trochę tego typu pytań słyszałem. Jak przejmowałem drużynę, to były pytania, czy jako trener z rezerw poradzę sobie z nową szatnią, czy poradzę sobie w tak trudnym momencie, czy dam radę ten zespół utrzymać w ekstraklasie. Później, latem, były kolejne wątpliwości, bo zaczynałem pracować na siebie i musiałem samodzielnie przygotować zespół do sezonu. Jeszcze później, zimą, po dobrej jesieni, były takie głosy, że to dopiero jedna runda, że zimowy okres przygotowawczy jest trudniejszy, że wiosna zweryfikuje, że już Jagiellonia będzie inaczej traktowana przez rywali. Teraz są kolejne pytania: czy tamten sezon to nie był tylko jednorazowy wystrzał, czy my ten poziom utrzymamy? I żeby było jasne - ja to w pełni rozumiem, bo profesjonalny sport wiąże się z presją i oczekiwaniami. Nieważne, w jakim będziemy momencie, zawsze będą pojawiały się pytania, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy i czy damy sobie rade z kolejnym wyzwaniem. Ale ja sobie tych pytań nie zadaję, tylko pracuję, żeby odpowiedzi były pozytywne. Doświadczenie jest oczywiście bardzo ważne, ale ważna jest też umiejętność szybkiego uczenia się i niepopełniania drugi raz tych samych błędów. Zdolność do adaptacji.

Zastanawiam się, czy miał pan okazję zarządzać kryzysem. Wydaje mi się, że nie. A teraz przyjdzie panu zarządzać sukcesem, co podobno bywa jeszcze trudniejsze.

- Trzeba ustalić, czym jest kryzys. Kryzys zawsze powstaje z jakichś powodów. Zawsze pojawiają się problemy, które, jeśli się rozrosną, to mogą stać się kryzysem. Ale jeśli w porę się je stłamsi i stłumi, to przechodzą prawie niezauważone i nie powstaje z nich nic większego. Pytanie więc, jak się zarządza problemami, na ile szybko i trafnie reaguje. Jeśli wszystko przebiegnie dobrze, to nikt nawet o tym kryzysie się nie dowie.

Próbuje pan powiedzieć, że mieliście kryzys, o którym na zewnątrz nikt nie wie?

- Nie uważam, że łatwo przebrnęliśmy przez ten rok. Mieliśmy choćby moment pod koniec sezonu, że w pięciu kolejkach zdobyliśmy pięć punktów. Mało jak na zespół, który gra o mistrzostwo Polski czy przynajmniej do tego aspiruje i świadczy o tym tabela. Wtedy wszystko zależy wtedy od tego, jaką zbudujesz narrację, jak to przedstawiasz drużynie i co powiesz na zewnątrz. Ale bardzo często kryzys powstaje tylko na poziomie narracji, a nie faktycznego problemu. Coś może zostać rozdmuchane, doczepi się do tego ideologia i nagle mały problem wydaje się urastać do nie wiadomo jakiej rangi. Tak jak było w sytuacji z Tarasem Romanczukiem i Dominikiem Marczukiem po Pogoni Szczecin. To była sytuacja, którą postrzegam jako zapalnik kryzysu. Jeśli źle byśmy nią zarządzili i pozwolilibyśmy, żeby się rozlała, to mógłby doprowadzić do tego, że w środku drużyna delikatnie by pękła albo wpadła w gorszy moment. No ale można też tym było zarządzić tak, że drużyna wyszła z tego mocniejsza i bardziej scalona. Uważam więc, że to był trudny sezon, z wieloma rzeczami trudnymi do zarządzenia, ale ostatecznie daliśmy sobie radę, bo byliśmy bardzo spójni wewnątrz. I drużyna, i sztab, i klub. Właśnie spójność doprowadziła nas do celu.

A kiedy pan uwierzył, że ten cel już wam nie ucieknie? Że to naprawdę skończy się mistrzostwem.

- W 90. minucie ostatniego meczu z Wartą Poznań. Ale szczerze? Nigdy tego jeszcze nie powiedziałem. Powiem to pierwszy raz. Już po meczu w Gliwicach, w trakcie tygodnia przygotowań do Warty, wiedziałem, że będziemy mistrzem. Widziałem drużynę. Widziałem jej reakcję w spotkaniu z Piastem. Widziałem pasję, determinację i niezwykły głód sukcesu u zawodników. Zobaczyłem ich na pierwszym i drugim treningu w tygodniu i w czwartek, gdy miał być trzeci trening, wszedłem do sali, pokazałem im filmik, zamówiliśmy pizzę i mogli pojechać do domów. Nie zrobiłem treningu. Czułem, że drużyna jest gotowa. Nie musiałem już niczego mówić, niczego powtarzać. Już po Piaście czułem, że nawet jakby mecz z Wartą był następnego dnia, to bylibyśmy gotowi go wygrać.

O ile jesienią byliście jeszcze ciekawostką, to już wiosną graliście z łatką jednego z dwóch-trzech faworytów do mistrzostwa. I trudno było to od siebie odczepić. Miał pan moment, w którym bał się o to mistrzostwo? Że się wymsknie?

- Nie myślałem o tym, co nam się może wymsknąć. Ale na pewnym etapie bałem się, że możemy zostać z niczym. I nie mówię tylko o mistrzostwie, ale w ogóle jakimkolwiek medalu. Bałem się, bo to byłoby niesprawiedliwe wobec tej grupy, jej pracy, rozwoju i poświęcenia. Czułem, że drużyna zasługuje, by mieć coś po tym sezonie. Widziałem i czułem, że moich piłkarzy nie interesuje cokolwiek, tylko chcą iść po pełną pulę. Nie ma zresztą dla trenera lepszej sytuacji niż ta, w której zawodnicy czują się odpowiedzialni za moment. To świadczy o dojrzałości, odwadze i gotowości.

Pana najważniejszy wniosek po poprzednim sezonie?

- Dotyczy niesamowitej różnicy między tym, jak grasz jako faworyt, a jak grasz jako underdog. Zupełnie inaczej się gra, gdy musisz, a gdy możesz. To jest dokładnie to, z czym będziemy walczyć w nadchodzącym sezonie. Graliśmy w pierwszej kolejce z Puszczą Niepołomice i układ jest taki, że Jagiellonia musiała wygrać, a Puszcza mogła. Ale to tylko perspektywa mediów, może niektórych kibiców - generalnie otoczki. My nie chcieliśmy zmienić swojego podejścia. Cały czas chcemy konsekwentnie iść z meczu na mecz i rozwijać drużynę. To nas doprowadziło do mistrzostwa i nie możemy tego zgubić. To, że będą wobec nas większe oczekiwania i będzie na nas nakładana większa presja, to jest coś, z czym musimy się zmierzyć. Ale na pewno nie będzie to nasz sposób myślenia o sytuacji. Nie wyjdziemy sobie nagle na boisko popykać. Nie. Chcemy wygrać każdy mecz. Do każdego rywala podejść z szacunkiem, ale bez obawy, bo wiemy, że stać nas na dużo. Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie bardzo trudny. Właśnie dlatego, że już nie startujemy z pozycji underdoga. Zmienił się status klubu, drużyny, poszczególnych piłkarzy, mój także. A jak zmienia się status, to najpierw wszyscy cię chwalą, ale szybko zaczynają od ciebie oczekiwać czy wręcz wymagać.

Największa presja i tak na was będzie ciążyła w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, jak zagracie z Litwinami. Przeciwko Poniewieżowi Jagiellonia musi jeszcze bardziej niż przeciwko Puszczy.

- My na tym etapie nie wiemy, gdzie jest sufit tej drużyny. Nie wiemy, jaki jest ostateczny potencjał każdego z naszych piłkarzy. Będą teraz zdobywać nowe doświadczenia, nabierać pewności siebie, spotkają się z nowymi sytuacjami i wyzwaniami, będą grali z innymi przeciwnikami. To wszystko rozwija. Była kiedyś w Jagiellonii drużyna, z którą pracowałem jako asystent Ireneusza Mamrota. Zdobyła wicemistrzostwo Polski. W tej drużynie jednym z rezerwowych był Karol Świderski. Jak można było wtedy ocenić, jak potoczy się jego historia?

Tym bardziej że co chwilę miał drobne urazy.

- W tej drużynie był też Przemek Frankowski. Mówię o nich, bo zrobili największe kariery. Ale jakby wtedy ktoś powiedział, że będą reprezentantami Polski na mundialu i Euro, to nie byłoby to takie oczywiste. Potencjał piłkarza jest trudny do zdefiniowania, określa się go, ale często życie już zaskakiwało i będzie zaskakiwać. W ogóle potencjał człowieka jest trudny do zbadania, wiele ograniczeń jest po prostu w głowie.

Kilka dni temu Jose Mourinho napisał zabawną rzecz. Gratulował Hiszpanom mistrzostwa Europy i wyszczególnił Alvaro Moratę i Nacho Fernandeza, których wprowadzał w Realu Madryt. Napisał: "Gratulacje też dla trenera, który dal im zadebiutować, gdy byli jeszcze dziećmi z akademii. To ten sam trener, który nie rozumiał, że Dani Carvajal jest kolejny".

- Potencjał to jest tak duża tajemnica... Jako trener musisz się skupić na tym, żeby po prostu nie stawiać zawodnikom żadnych barier. Nie możesz powiedzieć, że ta drużyna nie będzie już lepsza. Tak, czasami może ci się tak wydawać, ale wpływa na to wiele czynników. Może za chwilę przyjdzie inny trener za ciebie, z innymi narzędziami, nowymi pomysłami, i okaże się, że jednak wydobędzie z tego zespołu więcej? O naszej kadrze z poprzedniego sezonu też ludzie nie powiedzieliby, że może zdobyć mistrzostwo Polski. A zdobyła. Nie ma sensu szukać wytłumaczenia wszystkiego, co dzieje się w życiu. Czasami po prostu się dzieje.

Wspominał pan już o tygodniu poprzedzającym mecz z Wartą Poznań. Uszykowałem fragment konferencji prasowej, na której dostał pan pytanie o przygotowanie drużyny do meczu tak wymagającego od strony psychicznej. Powiedział pan tak: „Nie mogę zdradzić całej kuchni, metod i zabiegów. Może kiedyś o tym opowiem, może kiedyś to się spisze, może coś wydamy". To może dzisiaj? Bo ewidentnie miał pan coś na myśli, ale wcisnął pan wtedy hamulec.

- Właściwie dzisiaj już opowiedziałem to, o czym wtedy myślałem.

Czyli ten czwartek i pizza zamiast treningu?

- Tak. Pokazaliśmy zawodnikom film z naszą drogą od pierwszego meczu do ostatniego, który nas czeka. Zamówiliśmy pizzę. Powiedziałem piłkarzom, żeby zjedli i poszli do domu. Nie zastanawiam się, co by było, gdybyśmy ten mecz przegrali. Jak wtedy ta pizza byłaby postrzegana. To nie był zresztą pierwszy raz. Jak przyszedłem w kwietniu do drużyny i przeprowadziłem dwa treningi, to przed pierwszym meczem, też zrezygnowałem z treningu na dwa dni przed meczem. Miałem zadebiutować w ekstraklasie, byłem młodym trenerem wyciągnięty z rezerw, a nie wyszliśmy dwa dni do meczu na boisko, bo wolałem, żebyśmy najpierw pobawili się w salce, a później pogadali i odesłali piłkarzy wcześniej do domu. Po prostu czułem, że to jest nam najbardziej potrzebne. Bardziej niż trening. Nie bałem się, że z czymś nie zdążymy albo czegoś nie doszlifujemy. To moim zdaniem było wtedy najlepsze dla drużyny. Ktoś mógł powiedzieć, że jestem nieodpowiedzialny, że dali mi drużynę, żebym ją trenował, ale to właśnie dla mnie była najlepsza forma treningu w tym momencie. Brałem za to odpowiedzialność. A czasami, gdy zarządza się grupą, warto zrobić coś niestandardowego.

Niestandardowe było też to, że przed świętami odwiedzał pan zawodników w domach i wręczał ich dzieciom prezenty. To była inspiracja z Teda Lasso? Była tam podobna scena.

- To była inspiracja od mojej żony, która jest bardzo dobrym i ciepłym człowiekiem. Uwielbia sprawiać, że ludzie są szczęśliwi. Ale to dobry wątek, by powiedzieć o liderowaniu. Intencjonalność tego działania jest kluczowa. Ja tego nie zrobiłem po coś. Tam nie było celu. Zrobiłem to dla kogoś. Dlatego to miało sens. Jeśli to samo bym zrobił z intencją, czyli chciałbym mieć z tego jakąś korzyść, to by nie było prawdziwe. Tutaj jedyną intencją było to, żeby zrobić dla kogoś coś fajnego. Nie budowałem żadnej strategii. Nie miałem w głowie czegoś takiego, że zawiozę prezenty, a piłkarze to docenią i będą dla mnie grali. Zawiozłem te prezenty, bo są dla mnie ważni i chciałem dla nich zrobić coś miłego, by poczuli się docenieni. A wszystko o czym mówię, można bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy zobaczyć, komu te prezenty zawiozłem. Jakbym był nastawiony na cel, to pewnie wybrałbym najważniejszych zawodników dla zespołu.

Był pan u wszystkich?

- U wszystkich, którzy mają dzieci. Bo to były prezenty dla ich dzieci. U członków sztabu również byłem. Są dla mnie ważni.

W czapce Mikołaja?

- Tak.

Filmowo.

- Tak, jak pan powiedział wcześniej: niestandardowo. Ale ja się nie zastanawiam, co wypada i co się mieści w standardach. Taki jestem. Czasami się zastanawiam, czy to, co jest naszą słabością, nie jest w rzeczywistości naszą siłą. Czy my tego źle nie interpretujemy.

Co pan przez to rozumie?

- Wyobraźmy sobie kogoś bardzo empatycznego. Można powiedzieć, że to wada, bo ten świat jest bezwzględny, trudny i bezkompromisowy. Ale w zarządzaniu może zrobić z tego atut i być dobrym szefem, który rozumie pracowników. Mam wrażenie, że czasami nie doceniamy swoich cech i nie wykorzystujemy ich tak, by były naszymi zaletami. Ale najważniejsze i tak jest bycie prawdziwym. Zawsze. Wierzę, że jak wnosisz do szatni prawdę, to jest bardzo duża szansa, że zawodnicy będą za tobą podążać. Nie słuchać. Ale podążać. Nie można udawać kogoś, kim się nie jest. Masz gorszy dzień? Normalna sprawa, powiedz o tym. Jesteś rozczarowany? Mów o tym. Jesteś szczęśliwy? Pokaż to. Jeżeli jesteś autorytarny, to bądź autorytarny i zrób z tego atut. Ale człowiek autorytarny nie może nagle grać kogoś, kim nie jest. Ludzie za tym nie pójdą.

Marek Papszun nie zostanie Adrianem Siemieńcem, ale Adrian Siemieniec nie zostanie Markiem Papszunem?

- Tu nie chodzi o jakiekolwiek porównania. Nie ma jednej drogi na szczyt i każdy jest inny. Spójrzmy na Jose Mourinho i Pepa Guardiolę. Są innymi ludźmi, zupełnie innymi trenerami. Wykorzystują zupełnie inne narzędzia do pracy i zupełnie inaczej grają ich zespoły. Ale jeden i drugi osiągnął w futbolu bardzo wiele. Ta różnorodność i wielobarwność trenerów czy zespołów jest po prostu fajna i tworzy to, że piłka jest fascynująca.

Przy założeniu, że na koniec zawsze trzeba być sobą, to są na szczycie jacyś przywódcy, którzy albo ich konkretne zachowania Panu imponują? Prezydenci, premierzy, biznesmeni czy trenerzy?

- Inspiracji jest sporo, ale najczęściej są to postaci fikcyjne.

Kto na przykład?

- Choćby Kirkman z Designated Survivor czy Ted Lasso. Dużo jest filmów, które są dla mnie inspirujące, bo pojawiają się ludzie, którzy zarządzają grupą, tworzą projekty, itd. Oczywiście są to też sytuacje ze świata realnego. Ale nie przytoczę jednego nazwiska, na którym się wzoruję, staram się tworzyć własną drogę, zarządzać według własnych wartości. Bardziej jest zbiór sytuacji, wycinków, które na mnie wpływają albo potwierdzają mi, że wybrany przeze mnie kierunek jest dobry. Tylko pytanie, czy potrzebujesz potwierdzenia na temat tej drogi, którą obrałeś, jeżeli jesteś w tym prawdziwy i to jest jedyna droga, którą możesz podążać. Bo jeżeli wierzysz, że ludzie idą za prawdą i w ten sposób pracujesz, to pytanie, po co analizować inną stronę. Po prostu taki jesteś. Łatwiej ci będzie, jeżeli to zaakceptujesz.

Z książek też pan tu korzysta?

- Wolę raczej podcasty, wystąpienia czy filmy. Nie mam takiej dużej kultury, jeżeli chodzi o czytanie. Ale nie lubię tej cechy w sobie, bo to o książkach mówi się, że jeżeli chcesz znaleźć rozwiązanie danego problemu, to czytaj. Ponoć nie ma problemu, który już by kiedyś nie powstał, a ktoś znalazł jego rozwiązanie i to spisał.

To jakich podcastów pan słucha?

- Dużo słucham psychologów, liderów, którzy wypowiadają się na temat metod zarządzania ludźmi, ale też przemów trenerów. To są tematy, które mnie interesują. Napisałem też pracę dyplomową na kurs UEFA Pro, która poniekąd była podsumowaniem tego, co wielokrotnie mówię w do drużyny i sztabu, a odnosi się do liderowania i zarządzania. Zebrałem to w całość w tym jednym miejscu. Myślę, że z biegiem lat będzie można tę pracę też w jakimś stopniu rozwinąć i wyposażyć ją w dodatkowe przemyślenia.

Gdy mistrzostwo Europy z Hiszpanią wygrał Luis de la Fuente, wielu jego piłkarzy mówiło, że ważniejsza od taktyki, którą nakreślił, była rodzina, którą zbudował. Ligę Mistrzów wygrał Real Madryt z Carlo Ancelottim. Nadszedł czas trenerów, którzy są specjalistami od kompetencji miękkich?

- Myślę, że powodów trzeba było szukać w zmianach społeczeństwa. Inny przekaz trafia dzisiaj do ludzi młodych, ale są różne style zarządzania. Dalej bym był konsekwentny w tym, że nie ma jednej drogi na szczyt. Pozostaje kwestia wpasowania się w środowisko. W europejskiej piłce jest wielu trenerów, którzy funkcjonują w jednym klubie bardzo długo i od nich wszystko tam zależy. Każdy się musi do nich dopasowywać i nikt tam nie mówi o tworzeniu rodziny, zrozumieniu czy empatii, tylko po prostu są wymagania i oczekiwania.?? Ja bym powiedział, że po prostu każdy ma swój styl pracy, ale ten styl pracy musi być spójny z tym, jakim jesteś człowiekiem.

Końcówka sezonu jest trudniejsza, gdy walczy się o utrzymanie czy o mistrzostwo Polski?

- Na pewno jest inna. Myślę, że to nie jest kwestia skali trudności, tylko skali różnych sytuacji.

Dlaczego?

- Dlatego, że inaczej zarządza się grupą, która może coś wygrać, a inaczej zarządza się grupą, która gra o przetrwanie. To zupełnie inne motywacje, mentalność, nastawienie czy rodzaj presji.

To na ile kadra Jagiellonii jest dzisiaj gotowa, by grać na dwóch frontach? Właściwie na trzech, ale wiadomo, że Puchar Polski jesienią będzie ograniczony raptem do dwóch meczów.

- Jesteśmy wszyscy świadomi, że jeszcze potrzebujemy zawodników. Przede wszystkim do ofensywy. Niektórzy zawodnicy, którzy do nas przyszli, muszą jeszcze dłużej potrenować. Moutinho i Villar z różnych powodów w sparingach grali mniej. Ale to są rzeczy, o które chcieliśmy mocno zadbać i dyrektor ciężko nad nimi pracował, jednak nie jest to proste. Bardzo wiele rzeczy musi zostać spełnionych. Od takiej prostej, że my musimy chcieć piłkarza i ten piłkarz musi chcieć do nas dołączyć. Dalej jest tylko trudniej, bo trzeba dogadać się z jego klubem, sprawdzić jego stan zdrowia i dyspozycję. Trzeba też porozumieć się z przedstawicielem zawodnika, z samym zawodnikiem. Jest więc mnóstwo czynników, które wpływają na to, czy transfer jest przeprowadzony szybko czy trochę wolniej. Od początku mówiliśmy, że nie chcemy robić pochopnych ruchów. Zależy nam na dobrych, a nie szybkich wzmocnieniach. Nie możemy pozwolić sobie na ściągnięcie zawodników po omacku, bo później zostaniemy z nimi na rok, dwa czy trzy w tym projekcie. Nie mamy dzisiaj takich możliwości, żeby po miesiącu uznać, że zawodnik nam się nie spodobał i sobie go wymienimy na innego. Musimy bazować na ocenie potencjału nowych zawodników, rozwijać piłkarzy, których już mamy. I poprzedni sezon pokazał, że to droga, którą można dojść do mistrzostwa Polski. Czasami trzeba też wymyślić piłkarza na nowo. Bartek Wdowik i Mateusz Skrzypczak byli już przez polską piłkę zbagatelizowani. Dzisiaj jeden jest już w Bradze, a drugi jest podstawowym stoperem mistrza Polski. Mieliśmy Diegueza, który spadał z drugiej ligi w Hiszpanii, Hansena niegrającego w Widzewie, Tarasa i Imaza, o których mówili, że już się kończą, Pululu, który nie grał w II Bundeslidze, itd. Nie mamy dzisiaj możliwości, żeby ściągnąć gotowych piłkarzy i od pierwszych dni cieszyć się ich jakością. Odpowiadając na pytanie: zweryfikuje nas boisko, przeciwnicy i granie co trzy dni. Idziemy trochę w nieznane, bo nie wiemy, jak nasi piłkarze poradzą sobie w takich warunkach, jak zareagują na takie obciążenia, jak będzie wyglądała u nich regeneracja, jak szybko zaadaptują się nowi zawodnicy i jak będziemy mogli zarządzać kadrą.

A jak dużo drużyna Jagiellonii straciła na odejściu Zlatana Alomerovicia, Bartłomieja Wdowika czy Tomasza Kupisza? Na boisku i w szatni?

- Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby to ocenić. Czas pokaże. Na pewno po rundzie będziemy mogli zrobić sobie rachunek sumienia i ocenić tych zawodników, którzy za nich przyszli - jak się wkomponowali i ile dali nam sportowo. Nie ma co ukrywać, że w szatni to byli liderzy. Dużo pomagali, dobrze nią zarządzali. To była też grupa, która była blisko mnie i która mi pomagała zarządzać tą szatnią, Jestem też im za to wdzięczny, bo uważam, że to miało duży wpływ na to, że ostatecznie zostaliśmy mistrzem Polski. Ale uważam, że w piłce też chodzi o to, żeby w takich sytuacjach kreowali się nowi liderzy. Czyli zawodnicy, którzy może przy tym układzie w szatni nie byli w stanie brać większej odpowiedzialności, bo mieli w hierarchii jasno określoną rolę, ale przy nowym rozdaniu, przy innym kształcie szatni, są w stanie wykreować się na nowych liderów. Na to liczę.

Wiele wskazuje na to, że w bramce Jagiellonii nastąpi zmiana pokoleniowa, bo Alomerovicia zastąpi 20-letni Sławomir Abramowicz. Nie ma obaw, jak sobie w tej roli poradzi?

- Problem czy obawa to nie są w ogóle słowa, które bierzemy pod uwagę. To nie jest tak, że wyciągnęliśmy chłopaka z juniorów i nagle na niego sobie stawiamy go do bramki. Sławek niejednokrotnie pokazywał gotowość. W momentach, kiedy dostawał szansę, nie zawodził. Rozwijał się przy Zlatanie, nabierał pewności siebie, więc jeżeli podejmujemy takie decyzje, to dlatego, że w niego wierzymy i dlatego, że wierzymy, że to jest ten czas, by na niego postawić. Obawa czy niepewność? Chcemy, żeby przemawiała przez nas odwaga i wiara w ludzi. Mamy pewność, że stawiamy na zawodników, którzy w naszym odczuciu są po prostu gotowi mentalnie i sportowo na tę szansę. Co oczywiście nie świadczy równocześnie, że nie wierzymy w pozostałych bramkarzy. Sezon jest długi i różne rzeczy się mogą dziać.

Rok temu zakładaliście sobie wejście do ósemki i później prezes Pertkiewicz, w żartach, że cel został spełniony. Myśleliście wtedy raczej o miejscach 7-8. A jaki macie cel na ten sezon?

- Zwycięstwo w każdym kolejnym meczu.