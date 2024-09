Media ujawniły, co zrobiła Lin Yu-Ting. Tajwan jej tego nie zapomni

Lin Yu-Ting to 28-letnia tajwańska bokserka. Sportsmenka zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w boksie w kategorii do 57 kg. W finale pokonała Julię Szeremetę jednogłośną decyzją sędziów. Całe wydarzenie wywołało ogromne poruszenie, jednak nie tylko ze względów czysto sportowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Julia Szeremeta zarobiła za srebrny medal? "Nie liczyłam jeszcze"

Yu-Ting została wykluczona z zeszłorocznych mistrzostw świata w Indiach. Federacja IBA nie dopuściła jej do rywalizacji przez testy płci, które rzekomo wykazały u niej podwyższony poziom testosteronu oraz obecność męskich chromosomów XY. Do dziś jednak nie wiadomo gdzie, ani jaką metodą wykonano testy. Jedynym potwierdzeniem tego faktu są słowa Umara Kremlowa, kontrowersyjnego prezesa federacji IBA, mającego powiązania z Kremlem. Jego działania budzą stanowczy sprzeciw MKOl-u, który odebrał IBA prawo organizacji eliminacji olimpijskich oraz samego turnieju w Paryżu.

Dzięki pokonaniu Julii Szeremety w finale IO w Paryżu Lin Yu-Ting otrzymała m.in. premię pieniężną w wysokości 5,7 mln dolarów tajwańskich, co w przeliczeniu na polską walutę (przy aktualnym kursie) wynosi ponad 680,3 tys. złotych - podawał Sports.ltn.com.

Wielkie serce Lin Yu-Ting

Teraz portal Chinatimes.com informuje o szczodrości Lin Yu-Ting. Zdaniem źródła Tajwanka przekazała samochód elektryczny oraz ładowarkę swojej byłej uczelni. "Lin Tu-Ting powiedziała, że darowizna na rzecz macierzystej uczelni zawsze była na jej liście rzeczy do zrobienia. Tym razem przekazała uczelni samochód elektryczny i ładowarkę. Będzie można nimi dojechać do miejsc, do których nie można dotrzeć komunikacją miejską" - przekazano na stronie internetowej. W dalszej części tekstu podkreślono, że szkoły nie stać na przemieszczanie się taksówkami.

- Lin Yu-Ting poznała lepsze i gorsze strony systemu edukacji. Teraz zdecydowała się nam pomóc, w pełni demonstrując myśl Huawei: "nigdy się nie poddawaj i ciężko pracuj" - czytamy w Chinatimes.com.

W całej karierze bokserskiej Lin Yu-Ting stoczyła 60 walk. Wygrała 46 z nich, ale tylko jedną przez nokaut.