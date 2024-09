Medalistka z Paryża zamieniła bieżnię na wybieg. "Strój marzeń" niewiele zakrywa

26-letnia brytyjska sprinterka Imani-Lara Lansiquot zdobyła srebrny medal w sztafecie 4x100 metrów na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Był to jej drugi medal olimpijski, bo wywalczyła też brąz w sztafecie w Tokio.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek: Cieszę się, że ten sezon kończę przed polskimi kibicami. Mamy co świętować

Imani-Lara Lansiquot zachwyciła w Paryżu. Teraz na wybiegu. Obok niej gwiazdor Arsenalu

Teraz Imani-Lara Lansiquot pojawiła się luksusowej imprezie, organizowaną przez Burberry na zakończenie na London Fashion Week. To pokaz mody, który odbył się w Londynie. Brytyjka pojawiła się na gali w pięknej, przezroczystej sukience, zaprojektowanej przez Han Chonga.

"Strój marzeń. Dzięki najlepszej załodze za to, że poczułam się tak cudnie na imprezie Burberry. Kocham być w modzie" - napisała Brytyjka na Instagramie. Jej post miał sporo komentarzy. Internauci zachwycali się jej wyglądem. - "Królowa wewnątrz i na zewnątrz toru.", "Co za piękno. Imani prezentuje się rewelacyjnie i kapitalnie odnajduje się w świecie mody" - to jedne z komentarzy. Piękne zdjęcia Imani-Lary Lansiquot można zobaczyć w linku poniżej.

Co ciekawe obok Imani-Lary Lansiquot w roli modela zaprezentował się również Declan Rice, reprezentant Anglii, pomocnik Arsenalu.

- Pokaz Labrum London przeszedł do historii. Modelki i modele zaprezentowali stylizacje stadionie Emirates Stadium. Swoje pięć minut na wybiegu miał także Declan Rice, angielski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w angielskim klubie Arsenal. W kolekcji dominowały kolory ziemiste, brązy, zielenie i beże - czytamy na "Dzień Dobry TVN".