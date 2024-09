Ekstraklasa za 40 mln zł? W polskiej wsi rośnie nowy gigant

Wieczysta Kraków jeszcze cztery lata temu grała w klasie okręgowej, dziś jest już w II lidze i na tym nie zamierza poprzestawać. Dzięki bogatemu właścicielowi Wojciechowi Kwietniowi do klubu poprzychodzili renomowani zawodnicy, często przewyższający poziom rozgrywek, w których grają. Tym sposobem zespół błyskawicznie pnie się w hierarchii polskiego futbolu. Teraz śladem Wieczystej zamierza podążać inny polski klub - GKS Raciborowice. Jego właściciel mówi wprost, że zamierza wprowadzić go do ekstraklasy. Wskazał nawet konkretną datę.

Ambitny plan GKS-u Raciborowice. Wtedy mają wejść do ekstraklasy. Chcą być pierwsi w Polsce

Owym właścicielem jest Marcin Pitera, polski przedsiębiorca, właściciel formy transportowej MP Trans, generującej rocznie obrót rzędu 50 mln zł. Gdy tylko przejął GKS, od razu postawił sobie ambitne zadanie. - Pod koniec czerwca 2021 r. zacząłem inwestować w klub i po uzyskaniu awansu z klasy B do klasy A, podjąłem decyzję, że postaramy się osiągnąć to, czego nie udało się osiągnąć nikomu wcześniej w Polsce. Bo chyba jeszcze żaden właściciel w Polsce nie wprowadził klubu z klasy B do ekstraklasy - wyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jak na razie GKS Raciborowice występuje na poziomie piątej ligi, w okręgu jeleniogórskim. W tabeli zajmuje drugie miejsce, tuż za Włókniarzem Leśna, ale rozegrał jeden mecz mniej. Do awansu do ekstraklasy wciąż zatem daleka droga, ale Pitera już wskazał, kiedy może to nastąpić. - Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na chwilę obecną jest to wciąż możliwe, żebyśmy do 2030 r. awansowali do ekstraklasy (...). Jeżeli to dobrze zorganizujemy, to możemy się zmieścić w 40 mln zł z awansem - wyliczył.

Polski piątoligowiec ściągnął kuzyna Anthony'ego. "Podjęliśmy decyzję"

Klub oczywiście nie może narzekać na ograniczenia finansowe. Już teraz spełnia kryteria stadionowe i organizacyjne, pozwalające mu grać w wyższej lidze. W planach jest także budowa stadionu zgodnego z wymogami ekstraklasy. Do zespołu przychodzą też nowi zawodnicy, którzy mają zagwarantować mu awans. Ostatnio pojawił się w nim Brazylijczyk Renan Clayson, który jest... kuzynem gwiazdy tamtejszej reprezentacji - Antony'ego. Tego samego, za którego Manchester United zapłacił 95 mln euro.

Transfer już wywołał w Polsce furorę, ale właściciel klubu zapewnił, że koncentruje się przede wszystkim na ściąganiu najlepszych graczy z okolicy. Clayton jest tu pewnym wyjątkiem. - Akurat ten Brazylijczyk w meczu testowym zaprezentował się bardzo dobrze i podjęliśmy decyzję, że podpiszemy z nim kontrakt amatorski, a po półrocznym okresie zadecydujemy, czy chcemy podpisać kontrakt zawodowy - wyjaśnił Pitera.