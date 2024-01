Sensacyjne wieści ws. Schumachera. Wielki przełom po ponad 10 latach

Michael Schumacher to niekwestionowana legenda motosportu. Niemiec najwięcej razy w historii - aż siedem - sięgał po mistrzostwo świata Formuły 1. Jako jedyny zawodnik w historii w 2002 r. ukończył w pierwszej trójce wszystkie wyścigi w sezonie. Karierę zakończył w 2012 r. Niedługo później przeżył życiowy dramat. Uległ koszmarnemu wypadkowi na nartach i długo walczył o życie. Od tego czasu stan zdrowia Schumachera pozostaje wielką zagadką, bo widuje się z nim jedynie najbliższa rodzina. To ma się jednak zmienić.

10 lat oczekiwania. Schumacher w końcu się pokaże? Będzie obecny na ślubie

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, latem tego roku ma odbyć się ślub córki Schumachera Giny z jej wieloletnim partnerem Ianem Bethke. Okazuje się, że kierowca ma być obecny podczas uroczystości. Jak donosi włoskie "Corierre dello Sport" ceremonia odbędzie się w willi Schumachera na Majorce. Nieruchomość położoną na wzgórzach Port d'Andratx w 2018 r. kupiła jego żona Corina, a jej poprzednim właścicielem był prezes Realu Madryt Florentino Perez.

Willa została przebudowana w taki sposób, że stała się swego rodzaju prywatną kliniką Schumachera, który wymaga nieustannej pomocy medycznej. To właśnie w niej mają zebrać się wszyscy zaproszeni goście, aby ten szczególny dzień świętować wspólnie z ojcem panny młodej. To oni zobaczą go po raz pierwszy od ponad dekady. Ostatnio pojawiły się nawet pogłoski, że wielki mistrz Formuły 1 staje się coraz bardziej samodzielny. - Słyszę tylko przekazy z drugiej ręki. Od kilku osób dowiedziałem się jednak, że Michael jest w stanie zasiąść do stołu podczas kolacji, ale nie wiem, czy to prawda - zdradził były kolega Schumachera, Johnny Herbert w rozmowie z portalem bettingsites.com.

Oczywiście legendarnego kierowcę zobaczą tylko nieliczni. Impreza ma być ściśle strzeżona. Rodzina chce zatrudnić sporą liczbę ochroniarzy, których zadaniem będzie nie dopuścić osób postronnych. Poza tym wciąż nie ujawniła dokładnej daty ślubu.