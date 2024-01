Lewis Hamilton zawitał do Paryża. Przyłapali go z byłą dziewczyną Ronaldo

Lewis Hamilton odpoczywa po ostatnim sezonie Formuły 1. Słynny brytyjski kierowca sześciokrotnie stawał na podium i ostatecznie zakończył zmagania na bardzo dobrym trzecim miejscu. Wolny czas postanowił wykorzystać w ciekawy sposób. Jako zdeklarowany entuzjasta mody gościł na Fashion Week w Paryżu, a tam doszło do wyjątkowego spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Live

Lewis Hamilton wyszedł z restauracji, a za nim... była Cristiano Ronaldo. Internet oszalał

Na imprezie gościło także kilka innych postaci znanych ze świata sportu m.in. piłkarze Marco Veratti czy Thibaut Courtois. Hamilton pojawił się na pokazie mody organizowanym przez markę Dior. Sam założył stylową, długą, ciemnobrązową marynarkę i dopasowane do niej spodnie. Pod spodem miał rozpinany jasny sweter. Stylizacja nie wzbudziła jednak takiej furory, jak to, co zdarzyło się później.

Wkrótce po pokazie Hamilton został przyłapany, jak wychodzi z restauracji razem z Iriną Shayk. Rosyjska supermodelka od 2010 r. przez pięć lat była dziewczyną Cristiano Ronaldo. Para rozeszła się, a kobieta szybko poznała aktora Bradleya Coopera, z którym ma córeczkę. W 2019 r. zakończyła również ten związek. Jej widok u boku Hamiltona od razu wzbudził więc ogromną sensację.

Para najprawdopodobniej zjadła razem kolację, a następnie wsiadła do tego samego samochodu i odjechała. Nie ma więc mowy o przypadku. Jak przypomina hiszpańskie "Mundo Deportivo", Shayk i Hamilton spotkali się już nie po raz pierwszy. W 2015 mieli spędzić wspólnie walentynki. Z kolei dwa lata później miło spędzali wspólnie czas na urodzinach gwiazdy MMA, Conora McGregora. Już od lat krążyły pogłoski, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń.