Hurkacz nagle usłyszał, jak go nazwali. Nie mógł się powstrzymać

Hubert Hurkacz osiągnął historyczny wynik na Australian Open i awansował do ćwierćfinału. Eksperci i dziennikarze są zachwyceni Polakiem, dla którego to historyczny pierwszy ćwierćfinał tego turnieju. Po meczu nasz zawodnik nie ukrywał zadowolenia.

Hubert Hurkacz "uśmiechniętym koszmarem"? Polak rozbawiony

- Arthur to bardzo dobry przeciwnik, należą się mu także gratulacje. Ja serwowałem dobrze, on serwował dobrze i ja musiałem zostać agresywny na korcie. Jestem szczęśliwy z mojego dzisiejszego występu. Jestem bardzo podekscytowany przed ćwierćfinałem, nie miałem zbyt wielu okazji grać na tym etapie na Wielkim Szlemie - rozpoczął Polak.

To dopiero drugi ćwierćfinał wielkoszlemowy w karierze Hurkacza. - Jutro czeka mnie dobry trening, regeneracja. I cieszę się, że znów będę mógł zagrać przed wami - zwrócił się Polak do publiczności. - Jeśli chodzi o mój serwis, to pomaga on mojej grze, także dziś. Grałem dobrze od podstaw - dodał. Chwile wcześniej zaśmiał się, słysząc jakiego pseudonimu się doczekał - "uśmiechnięty koszmar".

Hurkacz został zapytany też o osiągnięcie Tomasza Berkiety, który popisał się serwisem 233 km/h w trakcie meczu drugiej rundy juniorskiego Australian Open. - Cóż, ja stawiam na precyzję... - odparł. Było to nawiązanie do tego, że jego serwisy nie osiągały w meczu tak imponujących prędkości. - Oczywiście znam Tomka, często trenujemy. Mam nadzieję, że będzie miał również tutaj udany tydzień - dodał.

Przed Hurkaczem mecz z Daniłem Miedwiediewem, a więc trzecim zawodnikiem rankingu ATP. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia, jednak godzina rozpoczęcia nie jest jeszcze znana.