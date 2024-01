Trzęsienie ziemi w PZN! Zaskakująca decyzja. Małysz nie dowierza

Winkiel zaczął pracę jako sekretarz generalny PZN w lipcu 2018 r. Często wychodził poza tę rolę: pełnił nieformalną rolę rzecznika prasowego, pracował przy zawodach organizowanych przez związek i pomagał wielu innym działom federacji. Teraz, po niespełna sześciu latach, rezygnuje z pracy w federacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz aż się zaśmiał, gdy zobaczył, co dla niego przygotowaliśmy

Sekretarz generalny PZN rezygnuje. "Muszę zająć się swoim domem i dzieckiem"

- Czasem w życiu trzeba się zastanowić nad priorytetami. W moim przypadku chodzi głównie o rodzinę: dwuletnie dziecko i żonę, która także pracuje - tłumaczy Sport.pl Winkiel. - Trudno to pogodzić z pracą w sportach zimowych. Ona polega na tym, że w tygodniu pracujesz w biurze, a w weekendy na zawodach. Przez to bardzo mało czasu spędzam z rodziną. I doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie pogodzić jednego i drugiego. Rodzina z oczywistych względów wygrała - wskazuje.

- Na razie do końca sezonu zostanę, na okres trzymiesięcznego wypowiedzenia. Odhaczamy jednak ten rozdział, popracuję troszkę z rodziną. Nie mówię, że nie wrócę nigdy do sportów zimowych, bo to było jedenaście lat, przepracowałem tu jedną trzecią mojego życia. Dużo serca w to włożyłem, ale muszę się zająć swoim domem i dzieckiem. Tak, żeby za jedenaście lat nie powiedziało, że nie wie, jak nazywa się ojciec, jak wygląda i kim jest, bo jest zagoniony. Początek roku to czas, gdy można się rozejrzeć za innymi opcjami, alternatywami. Nie mógłbym takiej decyzji podjąć we wrześniu, czy w kwietniu. Postawiłbym wtedy zarząd w o wiele trudniejszej sytuacji - wyjaśnia Jan Winkiel.

Małysz reaguje na decyzję Winkiela. "Jestem zaskoczony"

Winkiel przez ostatnie lata był prawą ręką najpierw Apoloniusza Tajnera, a teraz Adama Małysza. - Jestem bardzo zaskoczony - mówi nam o decyzji swojego współpracownika Małysz. - Gdy zostałem dyrektorem skoków i kombinacji, to po dwóch latach namówiłem go, żeby został sekretarzem generalnym. Mieliśmy gdzieś w głowie, że może jak w przyszłości będę prezesem, to on dalej będzie sekretarzem. To też miało na mnie dużo wpływ, że zgodziłem się kandydować do roli prezesa - zdradza prezes PZN.

- Mam nadzieję, że w jakiejś roli zostanie w związku. Jak nie sekretarza, to może jakiejś innej, ale że dalej będzie z nami pracował - opisuje Adam Małysz.

Czy Adam Małysz ma już w głowie, kto mógłby zastąpić Winkiela? - Nie mam żadnego pomysłu. Trochę postawił nas pod ścianą. Sam powiedziałem mu, że nie robi się tego w trakcie sezonu - wskazuje Małysz.