W lipcu Jerzy Janowicz potwierdził w rozmowie ze Sport.pl, że od stycznia 2020 roku znów będzie można go oglądać na kortach. - W przyszłym roku powinienem wrócić już do turniejów - powiedział nam Janowicz. Teraz 29-latek podał konkretną datę i miejsce powrotu do tenisa. Wystąpi w turnieju z cyklu challenger we francuskim Rennes. Impreza rozpoczyna się 20 stycznia, a Polak wystąpi w niej dzięki tzw. dzikiej karcie, jaką otrzymał od organizatorów.

Janowicz wróci do dawnej formy?

Tenisista z Łodzi ostatni mecz tenisowy rozegrał w październiku 2017 roku. Od tego czasu próbuje wrócić do zdrowia oraz do formy sportowej. Leczył oba kolana, miał kontuzję bicepsa, poddał się też zabiegowi korekty wzroku.

Największym sukcesem Janowicza pozostaje półfinał Wimbledonu, osiągnięty w 2013 roku. Od tamtego czasu żaden inny polski singlista nie zbliżył się do tego wyniku.