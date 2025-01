Eksperci trafili w samo sedno. Tak nazwali to, co zrobiła Świątek

Przyzwyczailiśmy się już, że Iga Świątek jest jak walec, gdy bierze udział w Roland Garros. Na paryskich kortach ziemnych czuje się jak ryba w wodzie i jest od kilku lat boleśnie przekonują się o tym jej kolejne rywalki. W tym sezonie uruchomiła też walec podczas Australian Open, w którym ostatnio wypadała słabiej. W środę pokonała Emmę Navarro 6:1, 6:2 i awansowała do półfinału, wyrównując swój najlepszy wynik w Melbourne. Przy okazji tego spotkania przedstawiono trzy ciekawe statystyki, za sprawą których Polka znów znalazła się w gronie wielkich postaci tenisa.

Wielka regularność Świątek. Polka znów zapisuje się w historii

Świątek ma na koncie pięć tytułów wielkoszlemowych, ale w Australii dotychczas nie była w stanie przebrnąć półfinału. Do niego dotarła tam wcześniej tylko raz (2022). I choć może się wydawać, że notowała także wyniki poniżej oczekiwań w Wimbledonie (raz była w ćwierćfinale), to statystyka przedstawiona podczas jej meczu z Navarro przez realizatorów transmisji pokazuje, jak bardzo regularna jest od początku zawodowej kariery. Otóż od 2019 roku, kiedy zaczęła profesjonalną rywalizację i zadebiutowała w seniorskich zmaganiach Wielkiego Szlema, wygrała już 88 meczów. W tym czasie tylko jedna osoba może pochwalić się lepszym wynikiem. Mający w dorobku rekordowe 24 tytułu tej rangi Novak Djoković przez ostatnie pięć lat zgromadził na koncie 124 takie zwycięstwa.

Stałym źródłem tenisowych statystyk jest profil Opta Ace na portalu X (dawniej Twitterze). Po pewnej wygranej Polki z ósmą na świecie Navarro pojawiły się kolejne tam kolejne ciekawostki dotyczące 23-latki. I to takie, które robią wrażenie. Świątek rozegrała właśnie 12. mecz przeciwko rywalce z Top10 w Wielkim Szlemie, a jej bilans to 9-3. Lepszy w ostatnich 40 latach ma jedynie Martina Navratilova, która wygrała o jedno spotkanie więcej.

Polka jak na razie w imponującym tempie eliminuje kolejne rywalki w tegorocznej edycji Australian Open. Wystarczy spojrzeć na wyniki jej meczów.

Dotychczasowe wyniki Iga Świątek w Australian Open 2025

1. runda - Katerina Siniakova (50. WTA) 6:3, 6:4

2. runda - Rebecca Sramkova (49.) 6:0, 6:2

3. runda - Emma Raducanu (61.) 6:1, 6:0

1/8 finału - Eva Lys (128.) 6:0, 6:1

ćwierćfinał - Emma Navarro (8.) 6:1, 6:2

Świątek w pomeczowym wywiadzie w środę sama przyznała, że pojedynek z Navarro był bardziej zacięty i trudniejszy dla niej, niż sugeruje to wynik. Ale nie zmienia to faktu, że straciła w nim jedynie trzy gemy, a w drodze do półfinału w sumie zaledwie 14. Z danych Opta Ace wynika, że odkąd w imprezie w Melbourne wprowadzono stawkę 128 zawodniczek - czyli od 1988 roku - tylko trzy tenisistki awansowały do czwórki z mniejszymi stratami. Były to: Maria Szarapowa (dziewięć gemów w 2013 r.), Monica Seles (12 gemów w 1991 r.) i Steffi Graf (13 gemów w 1989 r.). Polka zaś powtórzyła wyczyn Martiny Hingis sprzed 23 lat. "Świąteking" - skwitowali autorzy tej statystyki.

W pomeczowym wywiadzie Świątek zapowiedziała, że ma apetyt na więcej. W czwartkowym półfinale zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Pozostaje czekać, czy po nim Polka znów wyśrubuje swoje osiągnięcia i ponownie zagości wśród legend.